راهیابی 10 اثر به مرحله نهایی جشنواره تئاتر یزد

عباس ملازینلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اسامی نمایشهای راه‌ یافته به مرحله نهایی بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد از سوی ستاد اجرایی این جشنواره اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 10 اثر از میان آثار ارسال شده و بازخوانی شده به دبیرخانه این جشنواره، انتخاب و به مرحله نهایی راه یافته است.

ملازینلی افزود: "آغاز شیفتگی" به کارگردانی علی جاور، "بود و نبود" به کارگردانی محمود دهقان هراتی، "پیچ تند" به کارگردانی حمید محسناوی، "تمثال" به کارگردانی ناصر سروی و "چای تلخ" به کارگردانی صادق نصیری از جمله آثار راه یافته به مرحله نهایی بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد است.

وی همچنین نمایش‌های "خوابیدم، خواب دیدم، خوابیدی" به کارگردانی احمد ندافی و سعید شهریار، "سه نخ آخر" به کارگردانی سلمان فرخنده، "گفتگوی بی‌ پایان ستاره با مادرش" به کارگردانی محمدرضا زارع ‌زاده، "ناشناس" به کارگردانی صاحب حایری‌ زاده و "یک سبد فحش برای شمسی خانم" به کارگردانی سیدهادی آقابزرگی را از دیگر آثار راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره برشمرد.

ملازینلی با بیان اینکه این جشنواره در روزهای 19، 20 و 21 آبانماه جاری در یزد برگزار می ‌شود، ‌یادآور شد: این آثار در روزهای یاد شده به نمایش درخواهد آمد.

رسانه برتر در اطلاع رسانی جشنواره تئاتر استان یزد تجلیل می شوند

دبیر اجرایی بیستمین جشنواره تئاتر استانی یزد همچنین اعلام کرد: رسانه برتر در جشنواره تئاتر استانی یزد معرفی و تجلیل خواهد شد.

ملازینلی خاطرنشان کرد: در طول برگزاری جشنواره از تمام رسانه‌ های مکتوب و مجازی استان ارزیابی در مورد انعکاس رویدادهای جشنواره تئاتر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بعد از این ارزیابی از رسانه‌ هایی که بیشترین پوشش خبری را در جشنواره امسال داشته باشند، با اهدای جوایزی نفیس تقدیر خواهد شد.