اولویت اول استان یزد اجرای دقیق سیاستهای کلی هدفمندی یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست تشریح سیاستهای کلی قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: مدیران دستگاه‌ های اجرایی استان یزد، مشاوران ارشد استاندار در عرصه هدفمند کردن یارانه‌ ها هستند که با حضور در جلسات وزارتخانه ‌ها به صورت تخصصی به سئوالات مردم و دیگر مسئولان پاسخ داده و بر کلیات و جزئیات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها مسلط می‌ شوند.

وی در ادامه بر اطلاع‌ رسانی دقیق، شفاف و کارآمد مدیران و مسئولان استان از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید استانی تاکید کرد و از حضور مدیران استان در برنامه ‌های زمان‌ بندی شده صدا و سیمای مرکز یزد در راستای تشریح سیاستهای کلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها و پاسخ به سئوالات مردم خبر داد.

استاندار یزد در ادامه با اشاره به تهیه بولتن‌ های اطلاع‌ رسانی ستاد هدفمند کردن یارانه‌ ها در استان یزد، توزیع آنها در سطح شهر به منظور آگاهی‌ بخشی به عموم مردم در سراسر استان را امری موثر در زمینه تبلیغات و اطلاع‌ رسانی برشمرد.

فلاح ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، تنظیم برنامه و مشخص کردن وضعیت تامین، توزیع، قیمت ‌گذاری و نظارت بر عرصه تولید و توزیع کالا توسط اداره بازرگانی استان یزد در زمینه سیاستهای اجرایی استان را از اولویت ‌های کاری این اداره عنوان کرد.

استاندار یزد در ادامه بر برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان مجرب وزارتخانه‌ ها و مسئولان استانی با نخبگان، اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌ها تاکید کرد.

مسئولان با شایعه پراکنی به قصد وحشت در جامعه در زمینه هدفمندی یارانه برخورد کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخورد قاطع دستگاه‌ های نظارتی و حکومتی استان با عوامل متخلف و قانون‌ گریز در مورد اجرای هدفمند کردن یارانه‌ ها خبر داد و افزود: مسئولان با احتکار و شایعه پراکنی به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه به شدت برخورد خواهند کرد.

فلاح ‌زاده همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای این قانون، فعالتر شدن گروه‌ های نظارتی و بازرسی در سطح شهر به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی را خواستار شد.

وی بیان داشت: در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها، با واحدهای تولیدی که محصول و تولیدات خود را انبار و وارد بازار نمی‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی اولویت نخست برنامه‌ های کشور و به ویژه استان یزد را حرکت به سمت اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها عنوان کرد.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به ضرورت اطلاع‌ رسانی دقیق مسئولان استان از روند اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها به مردم بیان داشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها، اصلاح الگوی مصرف را به دنبال دارد و همه باید با مصرف بهینه موجبات تسریع اجرایی شدن این قانون را فراهم کنیم.

محمدرضا بابایی اظهار داشت: حضور مسئولان استان در شهرستانها و اطلاع‌ رسانی به مردم در سراسر استان، گامی موثر در اجرایی شدن این قانون است.

وی اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها را عامل اصلی برپایی عدالت در جامعه دانست.

ایران بزرگترین پرداخت ‌کننده یارانه انرژی در جهان است

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌ های نفتی استان یزد نیز در این مراسم ایران را یکی از بزرگترین پرداخت‌ کننده ‌های یارانه انرژی در جهان دانست.

امیر بنی ‌کریمی با ارائه بسته سیاستی شرکت پخش فرآورده‌ های نفتی در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها اظهار داشت: یارانه حامل ‌های انرژی بیشترین میزان یارانه‌ ای است که دولت پرداخت می ‌کند.

بنی ‌کریمی در ادامه به تشریح برنامه‌ های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت پخش فرآورده‌ های نفتی به صورت تفکیک موضوعی پرداخت.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد نیز در این نشست به تبیین ابعاد گوناگون بسته سیاستی وزارت نفت در حوزه گاز پرداخت.

علیرضا پیله‌ ور با تشریح برنامه‌های بسته سیاستی وزارت نفت در حوزه گاز، اصلاح الگوی مصرف و بهره ‌مندی از به کارگیری انرژی ‌های نو به ویژه انرژی خورشیدی را از برکات اجرایی شدن این قانون عنوان کرد.