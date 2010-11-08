اوباما در آستانه از دست دادن کاخ سفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه" دی سایت" در تحلیلی نوشت: اگر جایگاه اوباما خود را از نو بازسازی نکند کاخ سفید را به زودی از دست خواهد داد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه برنده شدن جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره و کسب اکثریت در مجلس نمایندگان این کشور برای آنها مسئله ای شگفت انگیز نبود نوشت: در زمان ورود اوباما به کاخ سفید تنها 34 درصد به این حزب رای دادند اما در انتخابات اخیر تقریبا 50 درصد به جمهوریخواهان رای دادند.

در زمان ورود اوباما به کاخ سفید دو سوم شهروندان آمریکایی با وی موافق بودند اما اخیرا کمتر از نیمی از مردم این کشور با وی موافق هستند. نویسنده در ادامه این پرسش که چه چیز علت عصبانیت انتخاب کنندگان آمریکایی از اوباما است می نویسد: در راس همه مسائل کسری بودجه دولت که به صورت نجومی بالا می رود و شرایط اقتصادی افتضاح و نگرانی درباره وضعیت مالیاتها است که این وضعیت را ایجاد کرده است.

نویسنده در ادامه شخص اوباما را در به وجود آمدن چنین شرایطی در کشور و نارضایتی بالای مردم از حکومت موثر دانسته و نوشت: وی در سال 2008 خود را به عنوان یک ستاره و نجات دهنده به مردم عرضه کرد. زمانی که انتخاب کنندگان اوباما امروز امیدهای خود را بر باد رفته می بینند به همان اندازه اظهار خشم و عصبانیت می کنند.

در پایان این مطلب آمده است: اوباما دو سال زمان دارد تا جایگاه خود و وضع اقتصاد آمریکا را ارتقا دهد.