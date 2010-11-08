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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

جلال زاده:

بانک اطلاعاتی آذری های مقیم خارج تهیه شود

بانک اطلاعاتی آذری های مقیم خارج تهیه شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی خواستار تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی هموطنان استانی مقیم خارج از کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای ایرانیان آذربایجان غربی، ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت هم استانی های مقیم خارج در راستای توسعه پایدار، افزود: باید با برنامه ریزی زمینه را برای بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای هم استانی های مقیم خارج کشور در تمامی زمینه ها را فراهم کنیم.

وی با اشاره به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های بسیاری از ایرانیان و بویژه هم استانیها در خارج از کشور، اظهار داشت: بسیاری از این افراد صالح، متدین و معتقد به نظام جمهوری اسلامی بوده و آماده خدمت در راستای اعتلای نظام اسلامی هستند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین اظهار داشت: باید با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری و پیگیری مسائل حقوقی و حل مشکلات هموطنانمان در خارج از کشور، نیازهای فرهنگی و مشکلات آنان را برطرف کرد.

در این جلسه حاضران در خصوص آئین نامه اجرایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور آذربایجان غربی بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 1187741

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