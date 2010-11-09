تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه هجدهم آبانماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با دوم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با نهم نوامبر سال 2010 میلادی.
- رقابتهای فوتبال شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
گروه D:
* قطر - هندوستان
* کویت سنگاپور
گروه F:
* تایلند - عمان
* مالدیو - پاکستان
گروه E:
* امارات - بنگلادش
* ازبکستان - هنگ کنگ
- تیم ملی فوتسال ایران امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی فوتسال روسیه قرار میگیرد، دیداری که در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.
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