تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز ‌سه‌شنبه هجدهم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با دوم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با نهم نوامبر سال 2010 میلادی.

- رقابت‌های فوتبال شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه D:

* قطر - هندوستان

* کویت سنگاپور

گروه F:

* تایلند - عمان

* مالدیو - پاکستان

گروه E:

* امارات - بنگلادش

* ازبکستان - هنگ کنگ

- تیم ملی فوتسال ایران امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی فوتسال روسیه قرار می‌گیرد، دیداری که در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.