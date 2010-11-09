  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۸:۱۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: انجام دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران و روسیه و پیگیری مسابقات فوتبال شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز ‌سه‌شنبه هجدهم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با دوم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با نهم نوامبر سال 2010 میلادی.

- رقابت‌های فوتبال شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه D:
* قطر - هندوستان
* کویت سنگاپور
گروه F:
* تایلند - عمان
* مالدیو - پاکستان
گروه E:
* امارات - بنگلادش
* ازبکستان - هنگ کنگ

- تیم ملی فوتسال ایران امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم ملی فوتسال روسیه قرار می‌گیرد، دیداری که در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1187747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها