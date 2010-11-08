  1. هنر
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

دوره‌ آشنایی با سلینجر در شهر کتاب برگزار می‌شود

دوره‌ آشنایی با سلینجر در شهر کتاب برگزار می‌شود

شهر کتاب دوره‌ "آشنایی با دیوید جروم سلینجر" را زیر نظر مصطفی مستور برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره‌ علاوه بر نقبی بر زندگی، ‌آثار و اصطلاح شناسی و مایه‌‌های فکری سلینجر، آثار مهم او همچون ناتور دشت، یک روز عالی برای موز ماهی، برای ازمه با عشق و نکبت، عمو ویگیلی در کانکتیکت، فرنی و زویی، جنگل واژگون و دیگر داستانهای پراکنده این نویسنده تحلیل و بررسی خواهند شد.

شروع دوره 10 آذر است و یک هفته در میان به مدت 5 هفته در روزهای چهارشنبه ساعت 13 تا 17 در شهرکتاب برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره تا 3 آذر فرصت دارند به روابط عمومی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1187750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها