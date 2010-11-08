به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره‌ علاوه بر نقبی بر زندگی، ‌آثار و اصطلاح شناسی و مایه‌‌های فکری سلینجر، آثار مهم او همچون ناتور دشت، یک روز عالی برای موز ماهی، برای ازمه با عشق و نکبت، عمو ویگیلی در کانکتیکت، فرنی و زویی، جنگل واژگون و دیگر داستانهای پراکنده این نویسنده تحلیل و بررسی خواهند شد.

شروع دوره 10 آذر است و یک هفته در میان به مدت 5 هفته در روزهای چهارشنبه ساعت 13 تا 17 در شهرکتاب برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره تا 3 آذر فرصت دارند به روابط عمومی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.

