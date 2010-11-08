به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی گمرک ایران با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر موضع خود را درباره سخنان صبح امروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که منشا بعضی کتاب‌های غیرمجاز را که به طرق غیرقانونی در کشور هم توزیع می‌شود، گمرک و مناطق آزاد تجاری دانسته بود، اعلام کرد.

متن ارسالی گمرک ایران به شرح زیر است:

بر اساس ماده 63 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مهلت مجاز توقف کالا در اماکن 4 ماه است و چنانچه صاحب کالا تقاضای تمدید کند، بر اساس ماده 63 آئین‌نامه مذکور این مدت با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون امور گمرکی حداکثر 4 ماه دیگر قابل تمدید است. بنابراین پس از انقضای این مدت چنانچه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی محموله مورد نظر را جهت انجام تشریفات گمرکی به گمرک اظهار نکند، طبق قانون و با رعایت سایر مقررات کالا متروکه و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود تا اقدامات قانونی بعدی صورت گیرد.

با این اوصاف ذکر چند نکته ضروری است: 1- پس از مهلت مقرر، کالا به هیچوجه در گمرک باقی نمی‌ماند که به عنوان اموال مجهول‌المالک شناخته شود یا اینکه بخواهد در بازار توزیع شود. 2- نشست خبری به تشریح برنامه‌های هفته کتاب اختصاص داشت و شایسته بود تیتری در خور و مرتبط با این نشست انتخاب شود نه تیتری که نه تنها واقعیت ندارد بلکه موضوع آن هیچ ارتباطی به وظایف گمرک ندارد و با این کار زحمات کارکنان شریف گمرک را زیر سوال ببریم. 3- مطالب تنظیمی توسط خبرنگار محترم حدود 50 سطر است و تنها یک سطر آن مربوط به گمرک است و همان یک سطر هم به عنوان تیتر اول انتخاب می‌شود که جای سوال دارد.

توضیح مهر:

خبرگزاری مهر با قدردانی از روابط عمومی گمرک ایران به جهت شفاف‌سازی در خصوص نحوه ترخیص کالا (از جمله اقلام فرهنگی مانند کتاب) در مرزهای کشور ذکر این نکته را ضروری می داند که انتخاب تیتر در حیطه اختیارات خبرنگار است و این انتخاب ربطی به زیاد یا کم بودن مطلب مرتبط با تیتر ندارد.