به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اضنباطی فدراسیون ضمن گوشزد کردن به رعایت جمیع مقررا ت ماده 23 آئین نامه انضباطی به محمد مایلی کهن و فراز کمالوند برای آخرین بار اخطار داد که در صورت هرگونه مصاحبه غیر فنی و اظهار نظرهای پراکنده و غیر مرتبط با مسابقه و خارج از حوزه صلاحیت خود از انجام مصاحبه و در ادامه محرومیت از همراهی تیم خود را خواهد شد.

ضمنا مدیران باشگاه های یاد شده به منظور پرهیز از تبعات ناشی از تصمیات بعدی، ملکف و ملزم شدند تا بر حسن اجرای تصمیم کمیته انضباطی نظارت کنند و نامبردگان را به انجام آن مکلف و از سرمربیان خود تعهد کتبی بگیرند.