  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

با ارسال نامه ای به دو باشگاه/

کمیته انضباطی به مایلی کهن و کمالوند تذکر داد/ رعایت نکنید محروم می‌شوید

کمیته انضباطی به مایلی کهن و کمالوند تذکر داد/ رعایت نکنید محروم می‌شوید

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به سایپا البرز و تراکتورسازی تبریز از باشگاه ها خواست تا تذکرات لازم را به سرمربیان تیم های خود در خصوص مصاحبه با رسانه های شنیداری و گفتاری دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اضنباطی فدراسیون ضمن گوشزد کردن به رعایت جمیع مقررا ت ماده 23 آئین نامه انضباطی به محمد مایلی کهن و فراز کمالوند  برای آخرین بار اخطار داد که در صورت هرگونه مصاحبه غیر فنی و اظهار نظرهای پراکنده و غیر مرتبط با مسابقه و خارج از حوزه صلاحیت خود از انجام مصاحبه و در ادامه محرومیت  از همراهی تیم خود را خواهد شد.

ضمنا مدیران باشگاه های یاد شده به منظور پرهیز از تبعات ناشی از تصمیات بعدی، ملکف و ملزم شدند تا بر حسن اجرای تصمیم کمیته انضباطی نظارت کنند و نامبردگان را به انجام آن مکلف و از سرمربیان خود تعهد کتبی بگیرند.

کد مطلب 1187757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها