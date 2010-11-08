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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

بارزانی :

دولت عراق بزودی تشکیل می شود/ دستور کار 2 روز آتی نشست در بغداد

دولت عراق بزودی تشکیل می شود/ دستور کار 2 روز آتی نشست در بغداد

رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به سطح بالای مشارکت در نشست امروز گروههای عراقی در اربیل از تشکیل دولت در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ،"مسعود بارزانی" تاکید کرد:  فضای مثبتی برنشست حاکم بود واگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد بزودی دولت تشکیل خواهد شد.

وی افزود: نشست امروز مقدمه ای اساسی برای گامهای بعدی بود و موانع موجود میان گروههای سیاسی از میان برداشته شد.

بارزانی تصریح کرد: تا کنون نشستی با این حجم مشارکت برگزار نشده است. موضوع روسای سه گانه در نشستهایی که فردا و پس فردا برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرارمی گیرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: حجم زیادی از مشکلات وجود دارد که در مدت اندک سه روز نمی توان آنها را حل کرد و درباره این چالشها در دوره آتی گفتگو می شود.

وی بیان داشت: موضع کردها در قبال گروههای سیاسی در طی نشست پارلمان اعلام می شود اما قبل از برپایی نشست مجلس باید درباره موضوعات اساسی توافق حاصل شود.

بارزانی تاکید کرد: حضور رهبران گروههای سیاسی در اربیل نشانه تمایل آنها به مشارکت در دولت آینده است و همه گروهها به آنچه که می خواهند می رسند و سهم فهرست العراقیه و دیگر گروهها محفوظ است.

شایان ذکر است که گروههای عراقی امروز در میان تدابیر شدید امنیتی دراربیل نشستی برگزار کردند.

کد مطلب 1187762

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