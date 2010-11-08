دولت عراق بزودی تشکیل می شود/ دستور کار 2 روز آتی نشست در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ،"مسعود بارزانی" تاکید کرد: فضای مثبتی برنشست حاکم بود واگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد بزودی دولت تشکیل خواهد شد.

وی افزود: نشست امروز مقدمه ای اساسی برای گامهای بعدی بود و موانع موجود میان گروههای سیاسی از میان برداشته شد.

بارزانی تصریح کرد: تا کنون نشستی با این حجم مشارکت برگزار نشده است. موضوع روسای سه گانه در نشستهایی که فردا و پس فردا برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرارمی گیرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق گفت: حجم زیادی از مشکلات وجود دارد که در مدت اندک سه روز نمی توان آنها را حل کرد و درباره این چالشها در دوره آتی گفتگو می شود.

وی بیان داشت: موضع کردها در قبال گروههای سیاسی در طی نشست پارلمان اعلام می شود اما قبل از برپایی نشست مجلس باید درباره موضوعات اساسی توافق حاصل شود.

بارزانی تاکید کرد: حضور رهبران گروههای سیاسی در اربیل نشانه تمایل آنها به مشارکت در دولت آینده است و همه گروهها به آنچه که می خواهند می رسند و سهم فهرست العراقیه و دیگر گروهها محفوظ است.

شایان ذکر است که گروههای عراقی امروز در میان تدابیر شدید امنیتی دراربیل نشستی برگزار کردند.