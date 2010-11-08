به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید مبلغی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: محصولات مذکور شامل 100 جزوه علمی سلسله نشستهای مدیریت جنبش نرم افزاری است و در حاشیه این مراسم از 3 کتاب جدید مدیریت جنبش نرم افزاری مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی نیز رونمایی خواهد شد.
وی افزود: همچنین در حاشیه رونمایی از محصولات پژوهشی مدیریت جنبش نرم افزاری از DVD تدوین 100 نشست مدیریت جنبش نرم افزاری نیز رونمایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: به منظور رونمایی از محصولات مذکور، همکاران ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیش از دو سال تلاش کردهاند و جمع کثیری از ویراستاران علمی و فنی بر روی محصولات تولید شده کار کردهاند.
رئیس مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: محصولاتی که قرار است رونمایی شود در مرحله اول در بین مجموعههای پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی توزیع شده و بهزودی نیز آماده عرضه به بازار خواهد شد.
مبلغی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی مدیریت جنبش نرم افزاری رویکردی عالمانه به مباحث علمی و ایجاد فضای مکالمه و مباحثه موثر و کیفی در حوزه مباحث نوآمد پژوهشی است.
آئین رونمایی از 100 محصول پژوهشی مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز پنجشنبه در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد و در این مراسم حجتالاسلام احمد احمدی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی سخنرانی خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از رونمایی از 100 محصول پژوهشی مدیریت جنبش نرم افزاری این مرکز خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید مبلغی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: محصولات مذکور شامل 100 جزوه علمی سلسله نشستهای مدیریت جنبش نرم افزاری است و در حاشیه این مراسم از 3 کتاب جدید مدیریت جنبش نرم افزاری مرکز همکاریهای علمی و پژوهشی نیز رونمایی خواهد شد.
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