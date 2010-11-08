به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید مبلغی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: محصولات مذکور شامل 100 جزوه علمی سلسله نشست⁯های مدیریت جنبش نرم افزاری است و در حاشیه این مراسم از 3 کتاب جدید مدیریت جنبش نرم افزاری مرکز همکاری⁯های علمی و پژوهشی نیز رونمایی خواهد شد.



وی افزود: همچنین در حاشیه رونمایی از محصولات پژوهشی مدیریت جنبش نرم افزاری از DVD تدوین 100 نشست مدیریت جنبش نرم افزاری نیز رونمایی خواهد شد.



وی اظهار داشت: به منظور رونمایی از محصولات مذکور، همکاران ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیش از دو سال تلاش کرده⁯اند و جمع کثیری از ویراستاران علمی و فنی بر روی محصولات تولید شده کار کرده⁯اند.



رئیس مرکز همکاری⁯های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: محصولاتی که قرار است رونمایی شود در مرحله اول در بین مجموعه⁯های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی توزیع شده و به⁯زودی نیز آماده عرضه به بازار خواهد شد.



مبلغی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی مدیریت جنبش نرم افزاری رویکردی عالمانه به مباحث علمی و ایجاد فضای مکالمه و مباحثه موثر و کیفی در حوزه مباحث نوآمد پژوهشی است.



آئین رونمایی از 100 محصول پژوهشی مرکز همکاری⁯های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز پنجشنبه در سالن همایش⁯های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد و در این مراسم حجت⁯الاسلام احمد احمدی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی سخنرانی خواهد کرد.