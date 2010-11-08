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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

به علت نقص فنی/

مسافران پرواز کرمانشاه 9 ساعت در فرودگاه کرمان سرگردان شدند

مسافران پرواز کرمانشاه 9 ساعت در فرودگاه کرمان سرگردان شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: پرواز شماره 882 فوکر 100 به دلیل نقص فنی با 9 ساعت تاخیر از فرودگاه کرمان به سمت کرمانشاه پرواز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مسافران پرواز شماره 882 فرودگاه کرمان که قرار بود صبح دوشنبه از فرودگاه کرمان عازم کرمانشاه شوند 9 ساعت در فرودگاه کرمان سرگردان شدند.

این پرواز قرار بود صبح دوشنبه ساعت 2 و 30 دقیقه به سمت فرودگاه کرمانشاه حرکت کند که این هواپیما در نهایت پس از 9 ساعت تاخیر ساعت 10 و 45 دقیقه پیش از ظهر دوشنبه انجام شد.

مسافران این پرواز که زائران عتبات عالیات بودند مجبور شدند شب را تا صبح در فرودگاه کرمان منتظر بمانند.

مدیرکل فرودگاههای کرمان در گفتگویی دلیل تاخیر 9 ساعته در این پرواز را نقص فنی هواپیمای فوکر 100 اعلام کرد.

تیمور امیری افزود: این هواپیما در نهایت پیش از ظهر دوشنبه همراه با یکصد مسافر این پرواز به سمت کرمانشاه حرکت کرد.

پیش از این نیز پروازهای کرمان به کرمانشاه که با یک فروند هواپیمای فوکر 100 انجام می شود به دلیل نقص فنی با تاخیر مواجه شده بود.

کد مطلب 1187769

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