  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۵

تشکیلات خودگردان فلسطین :

آمریکا میانجی منصفی برای صلح نیست/ اوباما سیاست فریب را پیشه کرده است

آمریکا میانجی منصفی برای صلح نیست/ اوباما سیاست فریب را پیشه کرده است

تشکیلات خودگردان فلسطین با انتقاد از دوستی و همراهی رئیس جمهور آمریکا با رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این همراهی موجب شده تا واشنگتن نتواند به عنوان یک میانجی منصف در صلح خاورمیانه نقش ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل روز گذشته عازم آمریکا شد تا برای احیای مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه تلاش کند.

به نوشته دیلی تلگراف، آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته تا طرح توقف شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی را مجددا تمدید کند و در عوض واشنگتن به تل آویو وعده داده که درصورت توقف شهرک سازی ایالات متحده از تصویب قطعنامه های ضد اسرائیلی در شورای امنیت و یا حتی محکوم شدن تل آویو در سازمان جلوگیری کرده و با مستقر شدن بخشی از نظامیان صهیونیستی در مرز اردن با تشکیلات خودگردان موافقت کند.

هر چند دولت نتانیاهو تاکنون جواب روشنی به این پیشنهاد آمریکا نداده، اما فلسطینی ها اعلام کرده اند که این طرح به جای آنکه به اشغال 43 ساله فلسطین توسط اسرائیل پایان دهد، اشغال سرزمین های فلسطینی را به امری دائمی تبدیل می کند.

در همین رابطه "نبیل شعث" از مقامات مذاکره تشکیلات خودگردان به دیلی تلگراف گفت: پیشنهاد آمریکا به اسرائیل اجازه می دهد تا نظامیان خود را در کشور مستقل فلسطین مستقر کند. به اعتقاد من اوباما سیاست خود را از فشار بر نتانیاهو به اغوا و فریب تغییر داه است.

به گفته این مقام فلسطینی، استراتژی اوباما ممکن است وی را در وضعیت بدی قرار دهد. هم اکنون احساس ناراحتی از اقدامات آمریکا در میان فلسطینیان در حال افزایش است و رهبران فلسطینی همگی قبول دارند که قربانی فریبکاری آمریکا شده اند؛ این احساس موجب شده تا تشکیلات خودگردان به دنبال یافتن راه های جایگزین باشد.

شعث در ادامه افزود: اگر مذاکرات سازش شکست بخورد آنگاه فلسطینیها باید به دنبال یافتن مجموعه ای از راهبردهای پی در پی باشند که در صورت به نتیجه نرسیدن یکی به سراغ دیگری بروند.

کد مطلب 1187770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها