نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال برای دیدار با نیجریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه در حالی 26 آبانماه برگزار می شود که مسئولان فدراسیون هماهنگی های لازم در خصوص این بازی را در دستور کاری خود قرار دادند.

براساس این گزارش، نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون با حضور مهدی محمد نبی و دیگر اعضا در حالی برگزار شد که زمان تمرینات، محل اسکان و شرایط برگزاری دیدار دوستانه تیم های ملی ایران و نیجریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.