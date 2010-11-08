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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

حریف ایران در پنج گروه می آید/

نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال برای دیدار با نیجریه برگزار شد

نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال برای دیدار با نیجریه برگزار شد

نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فوتبال برای برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر نیجریه عصر امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و نیجریه در حالی 26 آبانماه برگزار می شود که مسئولان فدراسیون هماهنگی های لازم در خصوص این بازی را در دستور کاری خود قرار دادند.
 
براساس این گزارش، نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون با حضور مهدی محمد نبی و دیگر اعضا در حالی برگزار شد که زمان تمرینات، محل اسکان و شرایط برگزاری دیدار دوستانه تیم های ملی ایران و نیجریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
تیم ایران در هتل المپیک و تیم نیجریه در هتل لاله اسکان خواهند داشت. بر همین اساس تیم نیجریه روز بیست و پنجم آبانماه در 5 گروه مختلف به ایران سفر خواهد کرد. همچنین تیم ملی نیجریه یک جلسه تمرین خود را در زمین اصلی آزادی در روز 25 ابانماه انجام خواهد داد.
کد مطلب 1187771

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