جدیدترین تصمیمهای جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی حج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، در این جلسه تصمیم گرفته شد تا برای جمع آوری دستفروشها در مسیر اتوبوسهای زائران ایرانی با هماهنگی مسئولان عربستانی سریعا اقدامات جدی صورت پذیرد تا قدرت مانور اتوبسهای نقل حجاج بیشتر شود.

تسریع حرکت اتوبوسها و معطل نشدن برای پر کردن تمام ظرفیت، بیشتر شدن وقت شام، ارائه مبلغ 50 ریال سعودی به زائران توسط سازمان حج و زیارت از طریق مدیران کاروانها برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی از جمله این مصوبات است.



همچنین تصمیم گرفته شد که گروههای یاوران حجاج کاروانها برای تحقق موارد فوق همکاری لازم را به عمل آورند.



تفکیک بین زن و مرد در سوار کردن اتوبوسها و اینکه زائران بلافاصله بعد از نماز از مسجدالحرام خارج نشوند از دیگر مصوبات این جلسه بود.



در این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی با اشاره به اینکه زائران ایرانی از صبورترین و فهیمترین میهمانان خانه خدا هستند بر بیان شفاف مشکلات و استفاده از ظرفیت بالای تعامل زائران در این زمینه تاکید کرد.



حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: اگر مشکلات طبیعی موجود و راههای برون رفت از آن با زائران در میان گذاشته شود از هیچ مساعدت و همکاری به خدمتگزاران خود در سرزمین وحی مضایقه نخواهند کرد.



وی با تاکید بر خدمت رسانی حداکثری برای جلب رضایت و آرامش حجاج افزود: به زائران عزیز توصیه می کنیم برای اینکه در تردد به بیت الله الحرام از آرامش بیشتری برخوردار باشند در ساعات اوج ترافیک که معمولا بعد از نمازهای مغرب وعشا و صبح یا ساعات پایانی شب می باشد برای بیرون رفتن از حرم شتاب نداشته باشند و با صبوری و طمانینه از فرصت عبادت بهره برداری بیشتری کنند.



در این جلسه رئیس سازمان حج و زیارت هم به ارائه گزارشی از وضعیت حمل و نقل زائران پرداخت و با اشاره به اینکه ظرفیت جابجایی روزانه زائران از باب علی (ع) 250 هزارنفر است گفت: این در حالی است که در ساعتهای اوج ترافیک (از 9 تا 10:30 شب و 11:30 تا نیمه شب) و مخصوصا بعد از نمازهای صبح و مغرب و عشا بالغ بر 300 هزار نفر به سوی ایستگاهها هجوم می آورندو این حجم بزرگ زائران باعث اخلال و کندی حرکت شده است.



وی گفت: 70 درصد زائران در منطقه عزیزیه و شرق حرم سکنی گرفته اند و ناچارا تردد آنها از باب علی (ع) است و چون زائران کشورهای اندونزی، عراق، ترکیه، مالزی و ... نیز در این محل تردد می کنند شاهد این حجم از ترافیک سنگین هستیم.



علی لیالی افزود: به مدیران محترم کاروانها ابلاغ شده است که برای ارائه خدمات بهتر برنامه ریزی و زمانبندی مناسبتری داشته باشند تا در خروج از مسجدالحرام عجله نکنند و همچنین با مراعات وضع زائران سالخورده نهایت مساعدت را مبذول دارند.



وی یادآور شد که امسال نیز مانند سالهای گذشته از روز ششم ذی الحجه امکان ارائه خدمات حمل و نقل به زائران وجود ندارد و مشتاقان بیت الله الحرام باید از سایر وسایل نقلیه درون شهری استفاده کنند.