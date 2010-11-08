به گزارش خبرنگار مهر در قم، شبنم فاطمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز آموزش عالی جامع علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم که با حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای دوره‌های پودمانی در سال تحصیلی 90- 89، در چهار رشته مدیریت کسب و کار، مدیریت بازاریابی، نرم افزار کامپیوتر و مترجمی اسناد و مدارک است و تا امروز بیش از 250 نفر از دانشجویان ثبت‌نام صورت گرفته است که در کلاس‌های آموزشی مشغول به تحصیل هستند.



وی افزود: با توجه به توانمندی علمی و اجرایی جهاد دانشگاهی واحد استان قم و برگزاری دوره‌های ارتقای پایه مهندسی و جذب اساتید و اعتلای هئیت علمی، امید است در بهمن‌ماه سال جاری دانشجویان رشته معماری، شهرسازی و عمران به جمع دانشجویان این مرکز بپیوندند.



مرکز آموزش عالی جامع علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم امروز با حضور دکتر یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی کشور، حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس شورای شهر قم و دهناد معاون برنامه‌ریزی استانداری قم به صورت رسمی افتتاح شد.