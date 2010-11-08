به گزارش خبرنگار مهر در قم، شبنم فاطمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز آموزش عالی جامع علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم که با حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای دورههای پودمانی در سال تحصیلی 90- 89، در چهار رشته مدیریت کسب و کار، مدیریت بازاریابی، نرم افزار کامپیوتر و مترجمی اسناد و مدارک است و تا امروز بیش از 250 نفر از دانشجویان ثبتنام صورت گرفته است که در کلاسهای آموزشی مشغول به تحصیل هستند.
وی افزود: با توجه به توانمندی علمی و اجرایی جهاد دانشگاهی واحد استان قم و برگزاری دورههای ارتقای پایه مهندسی و جذب اساتید و اعتلای هئیت علمی، امید است در بهمنماه سال جاری دانشجویان رشته معماری، شهرسازی و عمران به جمع دانشجویان این مرکز بپیوندند.
مرکز آموزش عالی جامع علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم امروز با حضور دکتر یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی کشور، حجت الاسلام سید محمد آتشزر رئیس شورای شهر قم و دهناد معاون برنامهریزی استانداری قم به صورت رسمی افتتاح شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم از جذب دانشجو در این مرکز در هفت رشته در بهمنماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، شبنم فاطمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز آموزش عالی جامع علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم که با حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای دورههای پودمانی در سال تحصیلی 90- 89، در چهار رشته مدیریت کسب و کار، مدیریت بازاریابی، نرم افزار کامپیوتر و مترجمی اسناد و مدارک است و تا امروز بیش از 250 نفر از دانشجویان ثبتنام صورت گرفته است که در کلاسهای آموزشی مشغول به تحصیل هستند.
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