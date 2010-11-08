طرحهای عمرانی در آذربایجان غربی نیازمند مدیریت کارآمد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی در سلماس همچنین بر مدیریت زمان اجرای طرحها و ارتقا شاخصهای کمی و کیفی طرحهای عمرانی و شهرسازی تاکید کرد.

وی خواستار نظارت دقیق بر پروژه های مسکن مهر، حمایت مسئولان از تعاونیهای مسکن مهر و تلاش بر رفع مشکلات این تعاونیها، جذب سریع اعتبارات عمرانی و تکمیل طرحهای تعریض محورههای ارتابطی ارومیه به سلماس و سلماس به تسوج را خواستار شد.

فرماندار سلماس نیز در ادامه این جلسه با اشاره به طرحهای مشکل دار شهرستان گفت: دستگاههای اجرایی به منظور امکان تصمیم گیری و دفع سریع موانع اجرایی پروژه ها به واحدهای مدیریت شهرستانی اختیارات لازم را واگذار کنند.

بهروز بهروز تسریع در اجرای طرحهای عمران روستایی، رفع مشکلات تغییر کاربری اراضی در محدوده طرحهای هادی روستایی، توسعه فضای آموزشی در روستای مرزی و حل مشکل امکان مجدد ساکنان روستاهای داخل حوضچه سد 9 دی را خواستار شد.

اعضای شورای فنی آذربایجان غربی در جریان سفر به سلماس از مجتمع آب شرب روستای خان تختی، سالن ورزشی روستای قره قشلاق، طرح تعریض محور ارتباطی ارومیه - سلماس و سلماس - تسوج، استادیوم پنج هزار نفری و مجتمع های 480 واحدی مسکن مهر سلماس بازدید کردند.

در سفر یکروزه معاون عمرانی استاندار و اعضای شورای فنی استان به شهرستان سلماس آخرین وضعیت اجرای طرحهای عمراین و روند توسعه شهرستان سلماس بررسی شد.