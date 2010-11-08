نباید از این برد مغرور شویم / هنوز مشکلات زیادی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین پیروانی پس از پیروزی پرگل 4 بر 1 عصر امروز تیمش در نخستین دیدار بازیهای آسیایی گوانگجو با بیان این مطلب افزود: بازی خوبی بود بویژه اینکه با برد پرگل تیم ما در اولین مسابقه همراه شد.

وی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم که بازی اول همیشه سخت است چرا که شرایط آب و هوایی و انطباق بازیکنان با شرایط جدید ساده نیست. علاوه بر این اختلاف زمانی 4 ساعته ایران و گوانگجو ساعت خواب بازیکنان را به هم ریخته بود و خوشحالم که با وجود تمامی این مشکلات توانستیم گام اول را با یک پیروزی پرگل و روحیه بخش آغاز کنیم.

پیروانی تصریح کرد: ما قبل از اعزام به بازیهای آسیایی تیم را بطور کامل در اختیار نداشتیم و در اردوی پایانی 5 بازیکن جدید به اردوی تیم اضافه شدند و در روزهای گذشته تمام فکر و ذکرمان این بود که تیم را برای بازی اول به هماهنگی ها برسانیم.

وی افزود: نیمه اول ما علاوه برگلی که به ثمر رساندیم چندین موقعیت گل صد درصد داشتیم که آنها را از دست دادیم اما در نیمه دوم پس از دریافت گل اوضاع بهتر شد و توانستیم به انسجام تیمی لازم برسیم.

پیروانی تصریح کرد: البته بعد از بازی غلامحسین پیروانی به بازیکنان اعلام کرد که درست است بازی را با اختلاف 3 گل برده ایم اما مطمئن باشید که ضعف هایی هم داریم که مطمئنا این ضعف ها به تعداد بازیهای تدارکاتی کم با ترکیب کامل ما بر می گردد و البته باید تمامی این ضعف ها را در دیدارهای آتی برطرف کنیم.

پیروانی ادامه داد: به هر ترتیب تیم ترکمنستان تیم خوبی بود و مدافعان بلند قدی داشت که کنترل خوبی روی بازی داشتند.اما نباید فراموش کنیم که آن زمان گذشت که تیمی را به خاطر سابقه اش ضعیف بدانیم. امروز همه کشورها روی تیم های پایه خود سرمایه گذاری می کنند و با تیم های قوی گام به مسابقات می گذارند.

