نباید بخاطر این برد شیرین مغرور شویم/ هیچ تیمی در حاشیه امنیت نیست

غلامحسین پیروانی پس از پیروزی پرگل تیم فوتبال امید برابر ترکمنستان در نخستین دیدار رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: پیروزی شیرینی را در گام نخست بدست آوردیم اما نباید مغرور شویم زیرا در هر بازی شرایط خودش را دارد و قطعا در بازی‌های بعدی کار سخت‌تری را پیش رو خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه همیشه نخستین مسابقات در چنین تورنمنت‌هایی سخت است که ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم، اضافه کرد: بازیکنان تیم ترکمنستان از نظر فیزیکی بدنی و قد از بازیکنان ما بهتر بودند و روی توپ‌های مستقیم موفق‌تر ظاهر شدند. البته منهای سیدجلال حسینی خط دفاعی ما مشکلاتی در این بازی داشت که باید بیشتر روی آن کار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان خاطرنشان کرد: نباید در بازی‌های آینده موقعیت‌های گل‌مان را به راحتی از دست بدهیم، همچنین نباید اجازه دهیم بازیکنان حریف به راحتی روی دروازه ما موقعیت ایجاد کنند. در 15 دقیقه آغاز نیمه دوم این بازی و پس از گل نخست ترکمنستان آنها می‌توانستند به گل دوم هم برسند که باید این مشکل را برای دیدارهای آینده برطرف کنیم.

پیروانی اضافه کرد: بازی با ترکمنستان برای ما حکم دیداری تدارکاتی را داشت زیرا تا به امروز 50 درصد تیم خود را در مسابقات تدارکاتی و اردوهای آماده سازی در اختیار نداشتیم. رحمتی، حسینی، رضایی، حاج صفی و انصاریفرد از این بازی به ما اضافه شدند که امیدواریم در بازی‌های آینده با هماهنگی بیشتری برابر حریفان به میدان برویم.

وی همچنین اضافه کرد: از این بازی به بعد کارمان سخت‌تر می‌شود و قطعا هیچ تیمی در هیچ دیداری در حاشیه امنیت قرار ندارد. ما باید در بازی بعدی همانند 30 دقیقه پایانی این مسابقه برابر حریفان به میدان برویم تا به اهدافمان دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران با بیان اینکه باید بتوانیم به عنوان تیم نخست از این گروه راهی مرحله بعدی شویم، در پایان گفت: با توجه به اینکه بحرین در بازی امروز شکست خورده و در صورت شکست برابر ما در بازی بعدی احتمال دارد از گردونه مسابقات حذف می‌شود، مقابل ما با قدرت بیشتری به میدان می‌آید اما هدف ما این است در آن بازی هم به پیروزی دست یابیم.

تیم فوتبال امید کشورمان در نخستین دیدارش در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتبال باز‌ی‌های آسیایی 2010 گوانگجو عصر امروز دوشنبه برابر ترکمنستان به پیروزی 4 بر یک دست یافت.