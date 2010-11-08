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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

دفاع علی کریمی از دایی:

دایی اسطوره فوتبال ایران است و به او می‌بالیم/ دایی هرکسی نیست

دایی اسطوره فوتبال ایران است و به او می‌بالیم/ دایی هرکسی نیست

کاپیتان دوم استیل آذین که در سالهای اخیر صحبت هایی در مورد اختلافاتش با علی دایی منتشر شده است، پس از ممنوع المصاحبه شدن علی دایی به دفاع از وی پرداخت و گفت: همه ما از اینکه دایی یک صندلی در کمیته فنی فیفا را به ایران اختصاص داده به او می بالیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی عصر امروز دوشنبه در خصوص ممنوع المصاحبه شدن علی دایی براساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: دایی از اسطوره های فوتبال ماست که جایگاه خاصی در فوتبال دارد. همه ما از این که یک صندلی در کمیته فنی فیفا را در اختیار یک ایرانی قرار داده اند، باید به او ببالیم.

بازیکن تیم فوتبال استیل آذین در گفتگو با سایت شخصی اش ادامه داد: من خبر ممنوع المصاحبه شدن دایی را از طریق رسانه ها شنیدم. ضمن احترام به کمیته داوران و کمیته انضباطی نمی گویم هر کسی حق دارد در مورد داوران هر حرفی بزند، اما باید این را بدانیم که علی دایی هرکسی نیست و باید به او به چشم اسطوره این فوتبال نگاه کرد.

کریمی ادامه داد: مطمئنا وقتی خبر ممنوع المصاحبه شدن دایی به آن سوی مرزها یا به گوش اعضای فیفا برسد، جلوه مناسبی نخواهد داشت. دایی از نظر بین المللی چهره ای شناخته شده است.

وی در مورد شرایط تیم استیل آذین گفت: ما به یک پیروزی نیاز داریم که امیدوارم مقابل ملوان آن را به دست آوریم. قطعا این پیروزی می تواند به لحاظ روحی و روانی به تیم ما کمک کند.

علی کریمی در خصوص اتفاقات اخیر باشگاه استیل آذین نیز خاطرنشان کرد: امروز باشگاه اعلام کرده که هیچ یک از بازیکنان حق مصاحبه در مورد اتفاقات باشگاه را ندارند. من هم از این قانون تبعیت می کنم، چون خودم را از سایر بازیکنان مستثنی نمی دانم.
کد مطلب 1187789

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