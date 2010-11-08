اجرای مقطعی قوانین زمینه قانون شکنی را فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله سید احمد خاتمی ظهر دوشنبه در همایش علمی نقش فرهنگ‌سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی در قم گفت: امنیت، از اصلی‌ترین عناصر تشکیل یک دولت مقتدر است و یکی از عناصر موفقیت ارزیابی دولت‌ها امنیت است.



وی مسئله امنیت را بسیار مهم برشمرده و افزود: قرآن وقتی می‌خواهد مشخصات یک جامعه آرمانی را بیان کند، اول سخن از امینت دارد و سپس سخن از آرامش و اقتصاد آباد به میان می‌آورد.



عضو جامعه مدرسین، زیر ساخت همه توسعه‌ها را امنیت برشمرد و به راه‌های ایجاد آن در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: شیوه‌ای که رضاخان با دیکتاتوری در ایجاد امنیت به کاربرد، کاملاً نقشه انگلیسی‌ها بود که هیچ‌گونه ضوابط را رعایت نکرد و دین ما مطلقاً اجازه ایجاد این نوع امنیت را نمی‌دهد.



امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ما معتقدیم در ایجاد امنیت باید تمام ضوابط رعایت شود بیان داشت: در ایجاد امنیت بگوییم مردم را بسازید و فرهنگ‌سازی کنید تا خود آنان عامل امنیت باشند، این حرف آرمانی بوده و پیاده شدنی نیست، چون تا این خصلت‌ها در انسان است این کار به تنهایی جواب نمی‌دهد.



عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در ایجاد امنیت بسیار لازم است، اما به تنهایی جواب نمی‌دهد اظهار داشت: کار انبیا ساختن انسان‌ها بود و قرآن ابزار آن را بینات و کتاب همراه با قدرت بیان می‌کند.



وی ادامه داد: خداوند به پیامبران قدرت داد تا قانون و فضای قانونمداری را به وجود بیاورند تا مردم خود زمینه قسط و عدل را فراهم نمایند.



اجرای قانون ضامن امنیت است



آیت‌الله خاتمی، با بیان اینکه منطق و حکم اسلام واقع بینانه‌ترین و جوابگوترین راه را برای ایجاد امنیت بیان کرده گفت: فرهنگ‌سازی همراه با اجرای قاطعانه، عادلانه و مدبرانه قانون، ضامن امنیت است و آن را به وجود می‌آورد.



این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در امنیت اجتماعی، رعایت حقوق مردم مانند حقوق خداوند واجب است افزود: اگر بتوانیم آموزه‌های دینی را در امنیت اجتماعی در جامعه جا بیندازیم جلوی بخش عظیمی از تجاوز به حقوق مردم گرفته می‌شود.



وی با انتقاد از اجرای مقطعی بعضی از قوانین در کشور گفت: در 31 سال گذشته اجرای مقطعی بعضی از طرح‌ها زمینه قانون شکنی را فراهم کرده چون بعضی طرح‌ها به صورت یک یا دو هفته اجرا شده و بعدا فراموش شده است و این باعث شده متجاوزین بر تجاوز خود بیافزایند.



کرامت مؤمن بالاتر از حرمت کعبه است



وی با بیان حدیثی از پیامبر اسلام‌(ص) که کرامت مومن بالاتر از حرمت کعبه است خاطرنشان کرد: مومن تنها کسی نیست که تمام اعمال او درست باشد، بلکه کسی که خدا باور و مسلمان باشد، مومن است و کرامت او واجب می‌باشد.



امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: اسلام فرهنگ‌سازی را در همه عرصه‌ها به خصوص عرصه امنیت اجتماعی یک ضرورت می‌داند و تنها به فرهنگ‌سازی اکتفا نمی‌کند و به اجرای قاطع قانون نیز تاکید دارد.



مجازات متجاوز بهترین مِهر به جامعه است



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با طرح این سئوال که در مقابل کسانی که فرهنگ ناپذیر هستند چه باید کرد گفت: آیا باید دست روی دست گذاشت تا جامعه را به فساد بکشند، عقل اجازه چنین چیزی نمی‌دهد، اینجا باید قانون اجرا شود.



وی با بیان اینکه در فقه اسلام اگر کسی به دیگری تهمت بزند و نتواند آن را ثابت کند محکوم به شلاق و تعزیرات است و کسی که سرقت کند باید قاضی حکم قطع دست او را صادر کند اظهار داشت: این مسایل از نگاه آنهایی که از عمق معارف، خبر ندارند خشونت است در حالیکه در نهایت رحمت است و بهترین بستر برای مهر به جامعه می‌باشد.



این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: این مسایل برای آن است، تا کسانی که قصد تجاوز به حقوق مردم دارند از پایان آن با خبر باشند.



خاتمی با بیان اینکه اگر شدیدترین مجازات حبس باشد این خود تشویق به جرم است یادآور شد: نباید گوش داد که دشمن چه می‌گوید، باید با قاطعیت حکم اسلام و قانون را اجرا کرد.



امام جمعه موقت تهران، قاطعیت اجرای قانون همراه با مهر، به صورت تساوی و عادلانه نیاز یک حکومت مستقل برشمرد و گفت: اجرای قانون باید به تساوی باشد و هر کس از قانون تخطی کرد با او برخورد شود.



وی افزود: نباید هیچکس در حاشیه امن باشد، حاشیه امن برای متخلفین تخلف‌ساز است، اگر در نظام اسلامی کسی در حاشیه امن باشد تبعیض در قانون خواهد بود و آن به معنای نفی قانون است.