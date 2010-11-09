حضور "تامی تُخسه و پسر تمبرسوار" در کتابفروشیها

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان شامل هشت فصل است که عنوان برخی از آنها عبارتند از مثلثهای صورتی، تاخت پنهانی، تمبر سواری، اژدها در دریاچه، اژدها در آسمان و بازگشت به کانادای عزیز.

در فصل ششم این رمان که برای نوجوانان نوشته شده می‌خوانیم: چند ساعت بعد، رالف از خواب بیدار شد و دید که دنیایی از چرخ و دنده‌ها محاصره‌اش کرده‌اند. تسمه‌های نقاله او را به همراه هزاران پاکت نامه دیگر از حوضچه تخلیه بار بالا می‌کشیدند تا وارد فضای خوفناک مدرن‌ترین دفتر پستی مونترال شود؛‌ دفتر پست مرکزی که با چراغهای نئون روشن می‌شد.

"تامی تخسه و پسر تمبر سوار" دومین کتاب مایکل روبو برای نوجوانان است که در آن علایق شخصی‌اش را در دوران نوجوانی از جمله تمبر و جهانگردی در قالب داستانی تخیلی به تصویر کشیده است.

بر اساس این کتاب فیلمی به همین نام ساخته شده که در تلویزیون ایران هم به نمایش درآمده است.

کتاب "تامی تخسه و پسر تمبر سوار" با شمارگان 2000 نسخه در 145 صفحه و به قیمت 2400 تومان منتشر شده است.

