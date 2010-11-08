خانوارهای 19 روستای سلماس از آب شرب سالم بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، اسماعیل علیزاده عصر دوشنبه در جریان بازدید شورای فنی آذربایجان غربی از مجتمع آبرسانی روستای خان تختی سلماس افزود: این پروژه با هدف تامین و آبرسانی به 19 روستای منطقه با 90 درصد پیشرفت اجرایی در حال احداث است.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این مجتمع آبرسانی بالغ بر 14 هزار و 400 نفر از اهالی این روستاها از آب شرب سالم برخوردار می شوند، بیان داشت: برای بهره برداری از این مجتمع بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستای آذربایجان غربی با بیان اینکه از این میزان 35 میلیارد ریال تاکنون هزینه شده، اظهار داشت: تا کنون 52 کیلومتر خط انتقال، 56 کیلومتر شبکه توزیع، چهار باب مخزن ذخیره سازی آب و دو حلقه چاه عمیق و نزدیک به یک کیلومتر نیرو رسانی اجرا شده است.

اعضای شورای فنی آذربایجان غربی در جریان سفر به سلماس از مجتمع آب شرب روستای خان تختی، سالن ورزشی روستای قره قشلاق، طرح تعریض محور ارتباطی ارومیه- سلماس و سلماس- تسوج، استادیوم پنج هزار نفری و مجتمع های 480 واحدی مسکن مهر سلماس بازدید کردند.

در سفر یکروزه معاون عمرانی استاندار و اعضای شورای فنی استان به شهرستان سلماس آخرین وضعیت اجرای طرحهای عمراین و روند توسعه شهرستان سلماس بررسی شد .