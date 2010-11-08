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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۴۴

معاون مالکی خبر داد:

11 موضوع مهم مذاکرات آتی سران عراق در بغداد

11 موضوع مهم مذاکرات آتی سران عراق در بغداد

معاون نخست وزیر عراق با اشاره به ادامه رایزنیهای گروههای این کشور در پایتخت این کشور از بررسی 11 موضوع مهم در این مذاکرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "روژ نوری شاوس" گفت که برنامه نشستهای رهبران گروههای سیاسی یازده موضوع را شامل می شود: 

اول) برپایی جلسه مجلس در پنجشنبه آتی

دوم) پایبندی به قانون اساسی

سوم) توافق میان گروهها

چهارم) توازن در توزیع پستها

پنجم) تشکیل "شورای ملی عالی سیاست گذاری"

ششم) آئین نامه داخلی کابینه

هفتم) آشتی ملی

هشتم) "دادخواهی و عدالت"(بحث پاکسازی بعثی ها)

نهم) اصلاحات ضروری" ( در چهار قسمت فرعی به بحث گذاشته خواهد شد)

دهم) مشکلات موجود میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق

 یازدهم) تضمین های لازم

شایان ذکر است که پس از نشست امروز رهبران سیاسی عراق رایزنی های خود را فردا و پس فردا در بغداد ادامه خواهد یافت تا چالشهای موجود از میان برداشته شود.

کد مطلب 1187797

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