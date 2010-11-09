به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام کمال‌الدین خداداده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری همایش اسلحه‌ای به نام دموکراسی از برنامه‌های مهم و تاثیر‌گذار این جشنواره محسوب می‌شود، تصریح کرد: این جشنواره با هدف ارائه راهکارهای عملی در راستای مقابله با جنگ نرم دشمنان در زنجان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام خدادادها ز حضور شخصیت‌های برجسته کشوری در این همایش خبر داد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه آغاز شده و فعالیت‌ها برای برگزاری مطلوبتر همایش همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از راه اندازی سایت جشنواره "اسلحه ای به نام دموکراسی" در این استان خبر داد و افزود: به زودی سایت جشنواره "اسلحه ای به نام دموکراسی" در حوزه جنگ نرم راه اندازی می شود.

مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان خاطرنشان کرد: مباحث جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با رویکرد اصلی حقوق بشر در این سایت گنجانده می‌شود.

حجت‌الاسلام خداداده با بیان اینکه کمبود اعتبارات از مشکلات برگزاری این جشنواره است، اظهارداشت: با حل شدن مشکل اعتباری این جشنواره، مشکلات برگزاری آن کمتر می‌شود.

وی، جوانان را در خط مقدم هجمه دشمنان در جنگ نرم عنوان کرد و گفت: باید آگاهی‌های لازم در این زمینه به جوانان ارائه شود.

