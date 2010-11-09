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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

همایش "اسلحه‌ای به نام دموکراسی" در زنجان برگزار می شود

همایش "اسلحه‌ای به نام دموکراسی" در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان گفت: همایش "اسلحه‌ای به نام دموکراسی" با هدف ارائه راهکارهای عملی در راستای مقابله با جنگ نرم دشمنان در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام کمال‌الدین خداداده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برگزاری همایش اسلحه‌ای به نام دموکراسی از برنامه‌های مهم و تاثیر‌گذار این جشنواره محسوب می‌شود، تصریح کرد: این جشنواره با هدف ارائه راهکارهای عملی در راستای مقابله با جنگ نرم دشمنان در زنجان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام خدادادها ز حضور شخصیت‌های برجسته کشوری در این همایش خبر داد و اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه آغاز شده و فعالیت‌ها برای برگزاری مطلوبتر همایش همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از راه اندازی سایت جشنواره "اسلحه ای به نام دموکراسی" در این استان خبر داد و افزود: به زودی سایت جشنواره "اسلحه ای به نام دموکراسی" در حوزه جنگ نرم راه اندازی می شود.

مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان خاطرنشان کرد: مباحث جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با رویکرد اصلی حقوق بشر در این سایت گنجانده می‌شود.

حجت‌الاسلام خداداده با بیان اینکه کمبود اعتبارات از مشکلات برگزاری این جشنواره است، اظهارداشت: با حل شدن مشکل اعتباری این جشنواره، مشکلات برگزاری آن کمتر می‌شود.

وی، جوانان را در خط مقدم هجمه دشمنان در جنگ نرم عنوان کرد و گفت: باید آگاهی‌های لازم در این زمینه به جوانان ارائه شود.
 

کد مطلب 1187798

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