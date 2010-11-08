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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

65 فقره سرقت در گلستان کشف شد

65 فقره سرقت در گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: در راستای طرح اقتدار پلیس 65 فقره انواع سرقت توسط مأموران پلیس آگاهی استان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داود سلطانی عصر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح، از موفقیتهای پلیس آگاهی در راستای طرح بزرگ اقتدار پلیس در استان خبر داد.

وی گفت: در اجرای این طرح دو فقره سرقت مغازه، 39 فقره سرقت موتورسیکلت و 10 دستگاه خودرو مسروقه کشف و ضبط شد.

به گفته وی در این عملیات همچنین 33 رأس احشام سرقتی و 8 فقره سرقت منزل نیز کشف و سارقان نیز دستگیر شدند.

سرهنگ سلطانی در ادامه بیان داشت: با تلاش مأموران طی 3 روز گذشته در مجموع 65 فقره انواع سرقت توسط مأموران پلیس آگاهی کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در همین راستا 8 سارق منزل و مغازه و 7 سارق احشام نیز دستگیر شدند.

وی دستگیری 8 مالخر و دو سارق وسایل داخل خودرو را از دیگر موفقیت های کارکنان در اجرای این طرح عنوان و خاطرنشان کرد: اجرای این طرح انعکاس بسیار خوبی در رسانه های گروهی و افزایش احساس امنیت در مردم داشته است.

کد مطلب 1187799

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