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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

56 زوج جوان در زنجان مهارتهای زندگی را فرا گرفتند

56 زوج جوان در زنجان مهارتهای زندگی را فرا گرفتند

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: به منظور تحکیم بنیان خانواده سلسله کارگاه های آموزشی برای زوجهای جوان برگزار می شود و هم اکنون نیز 56 زوج جوان در این کلاسها تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اسماعیل پور شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به منظور تحکیم بنیان خانواده سلسله کارگاه های آموزشی برای زوج های جوان برگزار می کند.

اسماعیل پور ادامه داد: این کار از طریق کانونهای فرهنگی هنری مساجد انجام می گیرد و هم اکنون نیز 56 زوج جوان در این کلاسها تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: این گونه کلاس ها می تواند به بنیاد ازدواج کمک کند، علاوه بر آن تهیه و توزیع بسته های فرهنگی برای ازدواج های دانشجویی در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به فعال شدن بنیاد ازدواج در استان زنجان گفت: کارگاه های آموزشی ازدواج به همت کانون های مساجد برگزارمی شود.

اسماعیل پور افزود: بنیاد ازدواج در استان زنجان، با همکاری نهادهای فرهنگی و استانداری به منظور احیا و ساماندهی وضعیت ازدواج در استان راه اندازی شده است.

وی در خصوص تأکید دین مبین اسلام به امر ازدواج و بدعت های نادرستی که در جامعه رواج یافته است، اظهار داشت: بحث و بررسی موانع ازدواج موضوع مهم و اساسی است که در سطح فرهنگ عمومی مطرح است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: از جمله طرح هایی که در این اداره مورد پیگیری است طرح کاهش و تعدیل میزان مهریه به منظور گرایش جوانان به امر ازدواج و معرفی الگوهای موفق در امر ازدواج به منظور ترغیب نسل جوان به این سنت نبوی است.

اسماعیل پور، به نقش رسانه ها در امر ازدواج آسان و به موقع تأکیدکرد و گفت: رسانه ها می توانند چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و راهکارهای کارشناسی در ترغیب و تشویق جوانان به ازدواج ارائه دهند. 

کد مطلب 1187800

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