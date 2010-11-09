56 زوج جوان در زنجان مهارتهای زندگی را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اسماعیل پور شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به منظور تحکیم بنیان خانواده سلسله کارگاه های آموزشی برای زوج های جوان برگزار می کند.

اسماعیل پور ادامه داد: این کار از طریق کانونهای فرهنگی هنری مساجد انجام می گیرد و هم اکنون نیز 56 زوج جوان در این کلاسها تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: این گونه کلاس ها می تواند به بنیاد ازدواج کمک کند، علاوه بر آن تهیه و توزیع بسته های فرهنگی برای ازدواج های دانشجویی در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به فعال شدن بنیاد ازدواج در استان زنجان گفت: کارگاه های آموزشی ازدواج به همت کانون های مساجد برگزارمی شود.

اسماعیل پور افزود: بنیاد ازدواج در استان زنجان، با همکاری نهادهای فرهنگی و استانداری به منظور احیا و ساماندهی وضعیت ازدواج در استان راه اندازی شده است.

وی در خصوص تأکید دین مبین اسلام به امر ازدواج و بدعت های نادرستی که در جامعه رواج یافته است، اظهار داشت: بحث و بررسی موانع ازدواج موضوع مهم و اساسی است که در سطح فرهنگ عمومی مطرح است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: از جمله طرح هایی که در این اداره مورد پیگیری است طرح کاهش و تعدیل میزان مهریه به منظور گرایش جوانان به امر ازدواج و معرفی الگوهای موفق در امر ازدواج به منظور ترغیب نسل جوان به این سنت نبوی است.

اسماعیل پور، به نقش رسانه ها در امر ازدواج آسان و به موقع تأکیدکرد و گفت: رسانه ها می توانند چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و راهکارهای کارشناسی در ترغیب و تشویق جوانان به ازدواج ارائه دهند.