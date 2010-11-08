  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

حسینی:

نگرانی ها بی مورد است/ یارانه همه شهروندان بتدریج پرداخت می‌شود

نگرانی ها بی مورد است/ یارانه همه شهروندان بتدریج پرداخت می‌شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه نگرانی ها از عدم پرداخت یارانه بی مورد است، گفت: مبلغ یارانه افرادی که با وجود اعلام شماره حسابشان موفق به دریافت یارانه نقدی نشده اند، بتدریج پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعلام شماره حساب برای افرادی که اقدام به ثبت نام نکرده‌اند، امکانپذیر خواهد بود، گفت: مبلغ یارانه افرادی که شماره حساب اعلام نکرده‌اند از آذر ماه محاسبه و پرداخت می‌شود و دولت برای این افراد نیز برنامه‌ریزی کرده است.

دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها در آذربایجان شرقی تاکید کرد: کسانی که شماره حساب بازکرده‌اند اما سامانه مشکل داشته است همراه با سایر اقشار یارانه را دریافت خواهند کرد و از آبان یارانه ایشان محاسبه خواهد شد.

حسینی با اشاره به گستردگی اجرای این طرح گفت: پس از واریز یارانه‌ها حدس می‌زنیم دو تا سه درصد مردم با مشکل مواجه شوند اما مراجعات مردمی برای رفع اشکال در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها کمتر از یک درصد بوده است.

وی همچنین گفت: یارانه کسانی هم که شماره حسابی اعلام نکرده اند از آذر امسال محاسبه و پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به مقدمات آغاز اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح کرد: ‌اعلام شماره حساب از مقدمات اجرای این طرح بوده که در این استان 83 درصد مردم اطلاعات شماره حساب را طی سه مرحله اعلام کردند.

کد مطلب 1187801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها