به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا حسینی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعلام شماره حساب برای افرادی که اقدام به ثبت نام نکرده‌اند، امکانپذیر خواهد بود، گفت: مبلغ یارانه افرادی که شماره حساب اعلام نکرده‌اند از آذر ماه محاسبه و پرداخت می‌شود و دولت برای این افراد نیز برنامه‌ریزی کرده است.

دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها در آذربایجان شرقی تاکید کرد: کسانی که شماره حساب بازکرده‌اند اما سامانه مشکل داشته است همراه با سایر اقشار یارانه را دریافت خواهند کرد و از آبان یارانه ایشان محاسبه خواهد شد.

حسینی با اشاره به گستردگی اجرای این طرح گفت: پس از واریز یارانه‌ها حدس می‌زنیم دو تا سه درصد مردم با مشکل مواجه شوند اما مراجعات مردمی برای رفع اشکال در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها کمتر از یک درصد بوده است.

وی همچنین گفت: یارانه کسانی هم که شماره حسابی اعلام نکرده اند از آذر امسال محاسبه و پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به مقدمات آغاز اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح کرد: ‌اعلام شماره حساب از مقدمات اجرای این طرح بوده که در این استان 83 درصد مردم اطلاعات شماره حساب را طی سه مرحله اعلام کردند.