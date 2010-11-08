فشار ناتو بر کانادا برای خارج نشدن از افغانستان/ احتمال بازگشت هلندی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: آمریکا و دیگر متحدین این کشور در تلاش هستند تا کانادا را ترغیب کنند از خارج کردن نیروهای خود در سال آتی از افغانستان منصرف شود. نیروهایی که در تعلیم نیروهای افغان مشارکت دارند و آموزش نیروها برای برنامه اوباما برای واگذاری امنیت به افغانها بسیار مهم است.

"کارن دی یونگ" مفسر این خبرگزاری می نویسد: در حالی که رهبران کشورهای ائتلاف درباره بهبودهای اخیر در اوضاع افغانستان سخن می گویند اعضای ناتو نمی توانند به وعده های خود در تامین نیروهای آموزشی بیشتر عمل کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: ناتو امیدوار است تا پیش از نشست ناتو در لیسبون در اواخر این ماه تعهدات محکمی درباره آموزش نیروهای امنیتی افغانستان از کشورها بگیرد.

در بخش دیگری از تحلیل آسوشیتدپرس آمده است: در این بین کانادا با 3 هزار نیرو که در اطراف قندهار در جنوب افغانستان دارد به نسبت تلفات بیشتری داده و بیش از 150 نفر از نیروهایش کشته شده اند که نسبت به مابقی اعضای نیروهای ائتلاف درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. پارلمان کانادا دستور خروج این نیروها را در سال آتی داده و دولت محافظه کار "استفان هارپر" نخست وزیر این کشور نیز علناً نشان نداد که تمدید ماموریت را تصوب خواهد کرد یا خیر.

این مفسر رسانه ای می نویسد: در کانادا هم این مسئله مانند اروپا مسئله ای حساس و سیاسی است. هلند پیشتر نیروهای خود را از افغانستان خارج کرده و دیگر دولتها هم از سوی افکار عمومی برای اقدام مشابه تحت فشار هستند، اما آموزش برای یک "استراتژی خروج" که سرانجام به آنها اجازه خواهد داد تا در کل ماموریت خود در افغانستان ادعای پیروی کنند مسئله ای اساسی و مهم است.

یک مقام دفاعی اروپایی در حاشیه کنفرانس امنیتی که "صندوق بنیاد مارشال" و دولت کانادا آن را در "هالیفاکس" برگزار کردند، گفت: امیدواری هایی وجود دارد که کانادا برای تامین بیش از 500 نیروی آموزش دهنده از 850 نفر مورد نیاز موافقت کند.

این خبرگزاری می نویسد: "میشله فلورنوی" معاون وزیر دفاع آمریکا طی اواخر هفته ملاقات هایی را در پس پرده برای بررسی توافقات مربوط به نشست آتی در لیسبون صورت داده است.

یک مقام اروپایی که از افشای نامش خود داری می کند، گفت: آمریکا، فرانسه و انگلیس به کانادا گفته اند که این کشور نباید با خروج خود از افغانستان پیش از پایان و تکمیل ماموریت، نتایج کار خود را هدر دهد.

وی همچنین خبر می دهد که در صورت خروج کانادا از افغانستان احتمال بازگشت هلندی ها به این کشور وجود دارد.