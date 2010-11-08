اجرای طرح همگام با قرآن در 8600 مدرسه راهنمایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، منوچهر فضلی خانی عصر دوشنبه در همایش مدیران مدارس راهنمایی ارومیه افزود: در این طرح، آیاتی از قرآن کریم به صورت روزانه در هر کلاس توسط دانش آموزان، قرائت و مفاهیم آن آموخته می شود.

وی ارتقا سطح روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، درک مفاهیم، بهره گیری از آیات در زندگی و انس با قرآن را از مهمترین اهداف اجرای این طرح دانست و بیان داشت: بر اساس این طرح در پایان سالتحصیلی دانش آموزان نحوه روخوانی و مفاهیم 700 آیه قرآن را فرا خواهند گرفت.

اجرای طرح غنی سازی دروس ریاضی و علوم تجربی در 700 مدرسه

مدیرکل آموزش متوسطه راهنمایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح غنی سازی دروس ریاضی و علوم تجربی در 700 مدرسه کشور در سال تحصیلی جاری خبر داد و اظهار داشت: این طرح در مقاطع اول و دوم راهنمایی و با بهره مندی از معلمان مجرب و آموزش دیده اجرا می شود.

فضلی‌خانی توانمندسازی معلمان را از جمله برنامه‌های ارتقای کیفیت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: معلمان تحت عنوان جشنواره‌های تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات در دروس راهنمایی طرح‌های درس خود را در یک نظام یادگیری ICT محور آماده می‌کنند.

هم اکنون در حدود سه میلیون و 200 هزار دانش‌آموز در مقطع راهنمایی در سطح کشور مشغول به تحصیل هستند.