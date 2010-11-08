قاطعانه با اخلالگران طرح هدفمندی یارانه ها برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موحد با اشاره به اهمیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر همکاری جدی مسئولین بخشهای مختلف در راستای اجرای هر چه بهتر این قانون تاکید کرد.

موحد تصریح کرد: اجرای این قانون ساماندهی بهتر سرمایه های ملی و خدادادی را به دنبال دارد و از هدر رفتن آن جلوگیری می کند.

وی افزود: بی شک افراد یا گروههای که منافع و جایگاه اقتصادی آنها تحت شعاع اجرای این قانون قرار می گیرد با اقدامات مختلف اجرای آن را در جامعه زیر سوال می برند.

وی گفت: دستگاه قضایی در راستای اجرای هرچه بهتر این قانون آماده همکاری و حمایت قاطعانه از دستگاههای متولی است و در این صحنه حضوری جدی خواهد داشت.

دادستان کرمان یادآور شد: افراد سود جو و فرصت طلب با احتکار و مخفی کردن کالای مورد نیاز مردم سعی در کسب منافع اقتصادی غیرموجه از این بستر دارند و در این راستا از آمادگی و هوشیاری نهادهای نظارتی غافل اند.

وی افزود: بازرسان سازمان بازرگانی، پلیس و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات، تمـــامی انبارهـــا و مخفی گاههای غیررسمی کالا را شناسایی و با هماهنگی مسئولین قضایی و تعزیرات حکومتی با سودجویان برخورد خواهد شد.

موحد اطلاع رسانی مناسب و فراگیر توسط دستگاههای مجری این قانون را یک ضرورت مهم برشمرد و تاکید کرد: جلب همکاری مردم و آماده سازی بستر روانی آنها جهت اجرای این قانون در پرتو اطلاع رسانی مناسب و رفع نگرانیهای جامعه در حوزه مصرف و معیشت امکان پذیر است.