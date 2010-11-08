پایان مسابقات قهرمانی نجات غریق آذربایجان غربی با قهرمانی ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مسابقات با حضور 25 ناجی در قالب چهار تیم از شهرهای سلماس، ارومیه، تکاب و میاندوآب در دو بخش شنای استخر و دریایی شامل رشته های پرچم در ساحل، نجات باگوی نجات، 90 متر سرعت امدادی و تیمی، دو شنا دو، 100 متر آدمک با پای غواصی، 50 متر حمل با آدمک، 200 متر شنای آزاد با مانع، پرتاب طناب و حمل آدمک تیمی برگزار شد.

این دور از رقابتها که در استخر سرپوشیده شهید باکری ارومیه برگزار شد، در پایان تیم ارومیه با کسب 154 امتیاز بر سکوی نخست این مسابقات جای گرفت و تیمهای تکاب و سلماس به ترتیب با 30 و 24 امتیاز دوم و سوم شدند.

پنج نفر برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی کشور که یکم تا چهارم آذرماه سالجاری در قشم برگزار می شود اعزام خواهند شد.