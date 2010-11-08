انتقاد روزنامه عکاظ از برنامه ریزیهای ناصحیح وزارت حج این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی روز دوشنبه با انتشار مقاله ای ضمن انتقاد از برنامه ریزیهای وزارت حج این کشور خواستار ارایه راههای مناسب جهت تسهیل نقل وانتقال حجاج بیت الله الحرام شد.

عکاظ در بخش دیگری از این انتقاد یادآور شد خالی کردن بیمارستانها از بیماران سخت بومی به منظور تهیه مکان مناسب برای حجاج دیگر کشورها یکی دیگر از رفتارهای غیر نسانی است که متاسفانه وزارت حج بدون توجه به عواقب آن اقدام به این کار کرده است.



این روزنامه در ادامه انتقاد خود همچنین افزود اجاره دادن محلها تجاری نامناسب در مجاورت خانه خدا یکی دیگر از مشکلات بروز یافته برای حجاج می باشد که نیاز به بازنگری جدی دارد.



این روزنامه نوشت که دستور جدید وزارت حج در محدود ساختن خودروهای کوچک در حمل حجاج و عدم جایگزین راهکارهای مناسب باعث شده تا حجاج پس از انجام فریضه نماز برای رسیدن به مقصد خود با مشکلات فراوانی روبرو شوند.





