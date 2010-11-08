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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم در قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم استان قزوین از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مرحله شهرستان این مسابقات در رشته قرائت، ترتیل، حفظ کل، 20 جزء و حفظ 10 جزء قرآن کریم ویژه بزرگسالان هم در شهرستان بوئین زهرا آغاز شده است.

همچنین حفظ دو ونیم جزء و پنج جزء ویژه مقطع شکوفه ها نیز در این مرحله برگزار می شود.
 
حجت الاسلام انصاری در مراسم افتتاح این رقابتهای قرآنی اظهار داشت: مرحله شهرستانی این مسابقات روز هیجدهم آبان ماه در شهرستان البرز، 19 و 20 آبان در شهرستان آبیک، روزهای بیستم و بیست و دوم آبان در شهرستان تاکستان و در روزهای 23 و 24 آبان ماه جاری در حسینیه امامزاده حسین شهرستان قزوین برگزار خواهد شد.
 
به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین آزمون رشته تخصصی مفاهیم نیز در ادارات اوقاف و امور خیریه قزوین، بوئین زهرا و تاکستان و دفتر تبلیغات اسلامی شهرستان البرز و آبیک برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1187813

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