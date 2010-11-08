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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

برنامه هفته شانزدهم و هفدهم لیگ برتر اعلام شد/ پرسپولیس - سپاهان 8 آذر

برنامه هفته شانزدهم و هفدهم لیگ برتر اعلام شد/ پرسپولیس - سپاهان 8 آذر

از سوی سازمان لیگ برنامه هفته شانزدهم و هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ برنامه هفته شانزدهم و هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتررا اعلام کرد که طی آن در هفته شانزدهم پرسپولیس با سپاهان و در هفته هفدهم  استقلال با پاس همدان روبرو خواهد شد . برنامه این مسابقات به شرح زیر است : 

هفته شانزدهم
یکشنبه - 7 / 9 / 89
* شهرداری تبریز- استیل آذین (ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز)
* پاس - فولاد خوزستان (ورزشگاه قدس همدان)
* نفت آبادان - صبای قم (ورزشگاه تختی آبادان)
* ملوان بندر انزلی - استقلال تهران (ورزشگاه تختی انزلی)

دوشنبه - 8 / 9 / 89
* سایپا - تراکتورسازی تبریز( ورزشگاه انقلاب کرج)
* راه آهن - پیکان (ورزشگاه اکباتان تهران)
* ذوب آهن - نفت تهران( ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر)
* شاهین بوشهر- مس کرمان (ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر)
* پرسپولیس - سپاهان (ورزشگاه آزادی تهران)

هفته هفدهم
جمعه 12 /9 / 89
* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز (ورزشگاه تختی اهواز)
* صبای قم - ملوان بندر انزلی ( ورزشگاه یادگار امام قم)
* استقلال - پاس (ورزشگاه آزادی تهران)
 
شنبه13/9/8
* سپاهان - سایپا (ورزشگاه فولاد شهراصفهان)
* استیل آذین - ذوب آهن (ورزشگاه  دستگردی تهران) ساعت 16:15
* نفت تهران - شاهین ( ورزشگاه اکباتان تهران) ساعت 14:15
* مس کرمان - راه آهن ( ورزشگاه باهنر کرمان)
* تراکتورسازی تبریز- نفت آبادان ( ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
* پیکان- پرسپولیس (ورزشگاه شهید رجایی قزوین)
 
کلیه دیدارهای فوق راس ساعت 15 برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1187816

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