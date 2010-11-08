برنامه هفته شانزدهم و هفدهم لیگ برتر اعلام شد/ پرسپولیس - سپاهان 8 آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ برنامه هفته شانزدهم و هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتررا اعلام کرد که طی آن در هفته شانزدهم پرسپولیس با سپاهان و در هفته هفدهم استقلال با پاس همدان روبرو خواهد شد . برنامه این مسابقات به شرح زیر است :
هفته شانزدهم
یکشنبه - 7 / 9 / 89
* شهرداری تبریز- استیل آذین (ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز)
* پاس - فولاد خوزستان (ورزشگاه قدس همدان)
* نفت آبادان - صبای قم (ورزشگاه تختی آبادان)
* ملوان بندر انزلی - استقلال تهران (ورزشگاه تختی انزلی)
دوشنبه - 8 / 9 / 89
* سایپا - تراکتورسازی تبریز( ورزشگاه انقلاب کرج)
* راه آهن - پیکان (ورزشگاه اکباتان تهران)
* ذوب آهن - نفت تهران( ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر)
* شاهین بوشهر- مس کرمان (ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر)
* پرسپولیس - سپاهان (ورزشگاه آزادی تهران)
جمعه 12 /9 / 89
* سپاهان - سایپا (ورزشگاه فولاد شهراصفهان)
* نفت تهران - شاهین ( ورزشگاه اکباتان تهران) ساعت 14:15
* مس کرمان - راه آهن ( ورزشگاه باهنر کرمان)
* تراکتورسازی تبریز- نفت آبادان ( ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز
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