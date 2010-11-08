برنامه هفته شانزدهم و هفدهم لیگ برتر اعلام شد/ پرسپولیس - سپاهان 8 آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ برنامه هفته شانزدهم و هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتررا اعلام کرد که طی آن در هفته شانزدهم پرسپولیس با سپاهان و در هفته هفدهم استقلال با پاس همدان روبرو خواهد شد . برنامه این مسابقات به شرح زیر است :



هفته شانزدهم

یکشنبه - 7 / 9 / 89

* شهرداری تبریز- استیل آذین (ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز)

* پاس - فولاد خوزستان (ورزشگاه قدس همدان)

* نفت آبادان - صبای قم (ورزشگاه تختی آبادان)

* ملوان بندر انزلی - استقلال تهران (ورزشگاه تختی انزلی)



دوشنبه - 8 / 9 / 89

* سایپا - تراکتورسازی تبریز( ورزشگاه انقلاب کرج)

* راه آهن - پیکان (ورزشگاه اکباتان تهران)

* ذوب آهن - نفت تهران( ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر)

* شاهین بوشهر- مس کرمان (ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر)

* پرسپولیس - سپاهان (ورزشگاه آزادی تهران)

هفته هفدهم

جمعه 12 /9 / 89

* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز (ورزشگاه تختی اهواز)

* صبای قم - ملوان بندر انزلی ( ورزشگاه یادگار امام قم)

* استقلال - پاس (ورزشگاه آزادی تهران)



شنبه13/9/8

* سپاهان - سایپا (ورزشگاه فولاد شهراصفهان)

* استیل آذین - ذوب آهن (ورزشگاه دستگردی تهران) ساعت 16:15

* نفت تهران - شاهین ( ورزشگاه اکباتان تهران) ساعت 14:15

* مس کرمان - راه آهن ( ورزشگاه باهنر کرمان)

* تراکتورسازی تبریز- نفت آبادان ( ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

* پیکان- پرسپولیس (ورزشگاه شهید رجایی قزوین)

