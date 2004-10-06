اعلام حمايت ظاهر شاه از كرزاي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، محمد ظاهرپادشاه سابق اففانستان امروزچهارشنبه حمايت خود را از حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي فعلي و كانديداي رياست جمهوري افغانستان اعلام كرد.



اين اعلام حمايت پادشاه سابق از رئيس فعلي دولت انتقالي درآخرين روز ازموعد تبليغات انتخاباتي مطرح شد.



پادشاه 89 ساله سابق افغانستان در جريان كنفرانس مطبوعاتي كه درمحل كاخ وي در كابل برگزار شد، گفت: به شخصي راي خواهم داد كه از حمايت ملت و جامعه جهاني برخوردار باشد.



وي ادامه داد: معتقدم شخصي مانند كرزاي درسالهاي گذشته توانسته اين ويژگي ها را به دست آورد و من شخصا به او راي خواهم داد.



وي كه پس از كودتاي سال 1973 محمد داوود عليه وي افغانستان را ترك كرد، پس از سقوط نظام طالبان در اواخر سال 2001 ميلادي در افغانستان از ايتاليا به كابل بازگشت.



ظاهر شاه همچنين ملت افغانستان را به شركت در اين انتخابات " تاريخي" و برگزيدن كانديداي بهتر فراخواند و گفت كه انتخابات رياست جمهوري، آينده اي با ثبات را تضمين مي كند.

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