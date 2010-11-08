دو هزار موقوفه با 13 رقبه در قم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی، بعد از ظهر دوشنبه در همایش نقش وقف و بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، در غرفه معرفی امامزادگان استان قم در نمایشگاه کریمه اهل‌بیت(ع) به تبیین جایگاه وقف در آموزه‌های دینی پرداخت و با بیان اینکه وقف می‌تواند در زمنیه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بسیار مؤثر باشد ادامه داد: در استان قم 2 هزار موقوفه با 13 هزار رقبه وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب در جهت احیای موقوفات احیا نشده گام برداریم و اقدامات خوبی را انجام دهیم.



وی در ادامه گفت: در سفری که مقام معظم رهبری به قم داشتند، دیداری با ایشان داشتیم و مسائل مربوط به وقف مطرح شد و ایشان نیز بر ضرورت توجه بیشتر به مساله وقف و اماکن متبرکه در قم تأکید کردند.



وی با اشاره به فرازهای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه بقاع متبرکه استان قم اضافه کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند اگر هر یک از این امامزداگان بزرگواری که در قم مدفون هستند در جای جای ایران اسلامی بودند مورد تکریم و تجلیل مردم قرار می‌گرفتند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، عمران و توسعه بقاع متبرکه را از جمله اهداف اداره اوقاف و امور خیریه استان قم برشمرد و ابراز داشت: هدف ما این است که با تامین اعتبارات لازم و با کمک خیرین و واقفان خیر اندیش بتوانیم از جهت ظاهری و عمرانی توسعه مناسبی به بقاع متبرکه استان قم بدهیم.