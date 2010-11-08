دو هزار موقوفه با 13 رقبه در قم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی، بعد از ظهر دوشنبه در همایش نقش وقف و بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، در غرفه معرفی امامزادگان استان قم در نمایشگاه کریمه اهلبیت(ع) به تبیین جایگاه وقف در آموزههای دینی پرداخت و با بیان اینکه وقف میتواند در زمنیههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بسیار مؤثر باشد ادامه داد: در استان قم 2 هزار موقوفه با 13 هزار رقبه وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب در جهت احیای موقوفات احیا نشده گام برداریم و اقدامات خوبی را انجام دهیم.
وی در ادامه گفت: در سفری که مقام معظم رهبری به قم داشتند، دیداری با ایشان داشتیم و مسائل مربوط به وقف مطرح شد و ایشان نیز بر ضرورت توجه بیشتر به مساله وقف و اماکن متبرکه در قم تأکید کردند.
وی با اشاره به فرازهای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه بقاع متبرکه استان قم اضافه کرد: حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند اگر هر یک از این امامزداگان بزرگواری که در قم مدفون هستند در جای جای ایران اسلامی بودند مورد تکریم و تجلیل مردم قرار میگرفتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، عمران و توسعه بقاع متبرکه را از جمله اهداف اداره اوقاف و امور خیریه استان قم برشمرد و ابراز داشت: هدف ما این است که با تامین اعتبارات لازم و با کمک خیرین و واقفان خیر اندیش بتوانیم از جهت ظاهری و عمرانی توسعه مناسبی به بقاع متبرکه استان قم بدهیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: در استان قم دو هزار موقوفه با 13 هزار رقبه وجود دارد که در احیای آنها تلاش میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی، بعد از ظهر دوشنبه در همایش نقش وقف و بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، در غرفه معرفی امامزادگان استان قم در نمایشگاه کریمه اهلبیت(ع) به تبیین جایگاه وقف در آموزههای دینی پرداخت و با بیان اینکه وقف میتواند در زمنیههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بسیار مؤثر باشد ادامه داد: در استان قم 2 هزار موقوفه با 13 هزار رقبه وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب در جهت احیای موقوفات احیا نشده گام برداریم و اقدامات خوبی را انجام دهیم.
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