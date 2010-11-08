دولت مکلف به استقرار کامل سامانه بانکداری متمرکز در طول برنامه پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نمایندگان مجلس روز دوشنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 51 را به تصویب رساندند.



براساس این ماده دولت به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری باید در جهت استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز (core banking) را به اجرا گذارد.

براساس این ماده دولت علاوه بر استقرار کامل بانکداری متمرکز باید کلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب های متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی را انجام دهد.



براساس بند دیگر دولت باید در جهت ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیک در طول برنامه پنجم به انجام رساند.



در تبصره ای از این ماده کلیه بانک ها امکان استفاده از امضای الکترونیک را در تعاملات بانکی خود تسهیل کنند.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی با143 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع ماده 51 از لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رساندند.