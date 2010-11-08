نمایندگان بجنورد، تبریز، بهشهر و زنجان به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته دوم از دور برگشت رقابت‌های کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (جام ولایت) عصر امروز دوشنبه چهار دیدار در شهرهای بهشهر، زنجان، همدان و بروجرد برگزار شد که طی آن نمایندگان تبریز ، بجنورد، بهشهر و زنجان مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات لیگ دسته اول کشتی آزاد به شرح زیر است:

گروه اول:

* آبفای زنجان 6 - مقاومت شهرداری البرز یک

* منتخب کشتی بهشهر 6 - تربیت بدنی کردستان یک

گروه دوم:

* کشت و صنعت زمان کاربروجرد یک - عرشیا داروی تبریز6

* فوارگستر همدان 3 - امید بخش شهرداری بجنورد 4