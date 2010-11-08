  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۵۲

لیگ دسته اول کشتی/

نمایندگان بجنورد، تبریز، بهشهر و زنجان به پیروزی رسیدند

نمایندگان بجنورد، تبریز، بهشهر و زنجان به پیروزی رسیدند

در پایان هفته دوم از دور برگشت لیگ دسته اول کشتی آزاد نمایندگان بجنورد، تبریز، زنجان و بهشهر مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان هفته دوم  از دور برگشت رقابت‌های کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور (جام ولایت) عصر امروز دوشنبه چهار دیدار در شهرهای بهشهر، زنجان، همدان و بروجرد  برگزار شد که طی آن نمایندگان تبریز ، بجنورد، بهشهر و زنجان مقابل  رقبای خود به پیروزی رسیدند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات لیگ دسته اول کشتی آزاد به شرح زیر است:
گروه اول:
* آبفای زنجان 6 - مقاومت شهرداری البرز یک
*  منتخب کشتی بهشهر 6  - تربیت بدنی کردستان یک
گروه دوم:
*  کشت و صنعت زمان کاربروجرد یک - عرشیا داروی تبریز6
*  فوارگستر همدان 3 - امید بخش شهرداری بجنورد 4

در پایان هفته دوم از دور برگشت رقابت‌های کشتی آزاد لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تیم‌های منتخب بهشهر و شهرداری بجنورد صدرنشین گروه‌های اول و دوم هستند. هفته سوم  از دور برگشت این رقابت‌ها روز دوشنبه 24 آبان ماه برگزار می شود.
کد مطلب 1187826

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها