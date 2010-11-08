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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

با تصویب مجلس ؛

دولت مجاز به حمایت از ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی شد

دولت مجاز به حمایت از ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه کشور ماده 49 مکرر مرتبط با بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوین را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در صحن علنی عصر روز دوشنبه ماده 49 مکرربرنامه پنجم که از سوی کمیسیون تلفیق به این برنامه افزوده شده بود ، با 132 رای موافق، یک رای مخالف و 6 رای ممتنع تصویب شد.

طبق این  ماده نمایندگان نظر به اهمیت روز افزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوین در راستای تامین نیاز های کشور به کاربرد خدمات فضایی، به دولت اجازه دادند اقدامات زیر را انجام دهد:
 
1- بسترسازی و انجام حمایت های لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی (ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی)
 
2- حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرا پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده.
کد مطلب 1187828

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