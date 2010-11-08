به گزارش خبرگزاری مهر، در صحن علنی عصر روز دوشنبه ماده 49 مکرربرنامه پنجم که از سوی کمیسیون تلفیق به این برنامه افزوده شده بود ، با 132 رای موافق، یک رای مخالف و 6 رای ممتنع تصویب شد.

طبق این ماده نمایندگان نظر به اهمیت روز افزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوین در راستای تامین نیاز های کشور به کاربرد خدمات فضایی، به دولت اجازه دادند اقدامات زیر را انجام دهد:



1- بسترسازی و انجام حمایت های لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی (ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی)



2- حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرا پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده.