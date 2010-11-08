بهره برداری از باند اول آزادراه کنارگذر شمالی مشهد همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود صلاحی بعد از ظهر دوشنبه اظهار داشت: با توجه به حجم بالای ترافیک در شهر مشهد و تردد وسایط نقلیه سنگین، حداکثر تا دهه فجر امسال باید یک باند از آزادراه کنارگذر شمالی مشهد به بهره برداری برسد.

وی افزود: زمان قانونی اتمام این پروژه نیز به پایان رسیده است و ضروری است که نسبت به بهره برداری هرچه سریعتر از این آزادراه برنامه ریزی شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: امروز تمام بخش های مرتبط با این پروژه اعم از سرمایه گذاران و مدیران دستگاه های اجرایی گرد هم جمع شدند تا نسبت به رفع مشکلات پیش روی اجرای هرچه سریعتر این پروژه برنامه ریزی کنند.

صلاحی خاطرنشان کرد: از این پس به صورت مرتب و ماهانه جلسات کارگاهی با حضور معاون امور عمرانی استانداری جهت رصد پیشرفت ها و فعالیت های این پروژه برگزار خواهد شد.