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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۴

بهره برداری از باند اول آزادراه کنارگذر شمالی مشهد همزمان با دهه فجر

بهره برداری از باند اول آزادراه کنارگذر شمالی مشهد همزمان با دهه فجر

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از بهره برداری از باند اول آزادراه کنارگذر شمالی مشهد همزمان با دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود صلاحی بعد از ظهر دوشنبه اظهار داشت: با توجه به حجم بالای ترافیک در شهر مشهد و تردد وسایط نقلیه سنگین، حداکثر تا دهه فجر امسال باید یک باند از آزادراه کنارگذر شمالی مشهد به بهره برداری برسد.

وی افزود: زمان قانونی اتمام این پروژه نیز به پایان رسیده است و ضروری است که نسبت به بهره برداری هرچه سریعتر از این آزادراه برنامه ریزی شود.
 
استاندار خراسان رضوی گفت: امروز تمام بخش های مرتبط با این پروژه اعم از سرمایه گذاران و مدیران دستگاه های اجرایی گرد هم جمع شدند تا نسبت به رفع مشکلات پیش روی اجرای هرچه سریعتر این پروژه برنامه ریزی کنند.
 
صلاحی خاطرنشان کرد: از این پس به صورت مرتب و ماهانه جلسات کارگاهی با حضور معاون امور عمرانی استانداری جهت رصد پیشرفت ها و فعالیت های این پروژه برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1187829

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