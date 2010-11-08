به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت مخابرات استان قم با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عرصه ارتباطات در کشور در سخنانی اظهار داشت: در حوزه ارتباطات ما با دو مفهوم محتوای پیام و ظرفیت انتقال داده‌ها روبرو هستیم.



وی افزود: شرکت مخابرات در چند سال اخیر در بخش ظرفیت انتقال داده‌ها فعالیت‌های خوبی انجام داده و در این عرصه همچون خدمات دولت الکترونیک و دانشگاه‌های مجازی بسترهای مناسبی ایجاد کرده است.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم گفت: باید شرایطی فراهم شود تا مردم و نهادهای دولتی از این شریان‌های ارتباطی به خوبی بهره‌مند شوند، زیرا استفاده مطلوب از این امکانات باعث کاهش هزینه‌های مردم و دولت می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر نام‌نویسی حدود 250 هزار دانش‌آموز قمی با استفاده از امکانات اینترنتی و ارتباطات انجام شود، شاهد کاهش آلودگی محیط زیست، صرفه‌جویی در سوخت و انرژی و کاهش در وقت و هزینه مردم خواهیم بود.



دهناد تأکید کرد: لازمه دستیابی به این امر مهم علاوه بر اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص بسترها و سرویس‌های مخابراتی، رسیدن به باور عمومی از سوی مدیران و مسئولان اجرایی است.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم در پایان با اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت خدمتگزار تصریح کرد: اجرای این قانون بزرگ اقتصادی باعث اصلاح رفتار مردم در همه زمینه‌ها خواهد شد که با استفاده از ظرفیت‌های مخابراتی می‌توان مردم و دولت را در اجرای هرچه بهتر این قانون یاری کرد.