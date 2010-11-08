بافت فرش ابریشمی با طرح آرامگاه شمس تبریزی و حافظ شیرازی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فرش ابریشمی با طرح آرامگاه شمس تبریزی و حافظ شیرازی توسط دو هنرمند خویی در ابعاد دو متر در یک و نیم متر بافته می شود.

بافت این فرش به صورت برجسته بوده و طرح آن نیز مربوط به آرامگاه شمس تبریزی و حافظ شیرازی خواهد بود.

طبق گفته بافندگان این فرش، کار بافت آن تا آیین گرامیداشت شمس تبریزی در سال آینده به پایان می رسد.

کنگره بین المللی شمس تبریزی با حضور اندیشمندان، محققان و شمس پژوهان، مولانا و حافظ شناسان ایران و سفیران 15 کشور خارجی و هنرمندان در برنامه های مختلف در شهرستان های خوی و ارومیه از امروز به مدت پنج روز آغاز بکار کرده است.

استاد شهرام ناظری امشب در راستای برنامه های این کنگره در سالن شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه اجرای موسیقی زنده سنتی خواهند داشت.

18آبان ماه بخش علمی کنگره در زیر مجموعه های ادبیات و عرفان در سالن ارشاد خوی ادامه می یابد، در این روز اجرای مراسم سنتی "مثنوی خوانی" در محل هتل ثمین خوی از ساعت 20 شب برپا خواهد شد.

برنامه اختتامیه به صورت رسمی در عصر روز چهارشنبه و از ساعت 20 در نوزدهمین روز از آبان در سالن ارشاد خوی برگزار خواهد شد.

در بیستمین روز از آبان نیز اجرای کنسرت "عالیم قاسم اف" از جمهوری آذربایجان در شهر خوی پیش بینی شده است تا برنامه های نخستین کنگره بین المللی شمس تبریزی پایان یابد.