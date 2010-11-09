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۱۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۳

ترجمه اثری از ترومن کاپوتی به ارشاد رفت

ترجمه اثری از ترومن کاپوتی به ارشاد رفت

"خاطره‌ای از کریسمس" نوشته ترومن کاپوتی با ترجمه‌ مهدی فاتحی از سوی انتشارات مروارید برای کسب مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این کتاب شامل سه داستان به هم پیوسته‌ با موضوع کریسمس است و جزو بهترین داستانهای کاپوتی محسوب می‌شود.

وی این کتاب را بر اساس تجربه‌های دوران کودکی‌اش و زمانی  که با خانواده‌ای از بستگانش در آلاباما زندگی می‌کرد نوشته است.

راوی داستان به نام بادی که خاطرات کودکی‌اش را به یاد می‌آورد، با زبانی ساده به توصیف پیوندهای انسانی و احساسات کودکی می‌پردازد.

ترومن کاپوتی نویسنده‌ معروف امریکایی دو بار برنده‌ جایزه‌ داستان کوتاه اُ هنری شد. از آثار مطرح او می‌توان به صبحانه در تیفانی، درخت شب و در کمال خونسردی اشاره کرد.

از مهدی فاتحی داستان‌نویس و مترجم این اثر پیش از این ترجمه‌ کتاب "داستان‌نویسی نوین" نوشته‌ دیمون نایت به چاپ رسیده است.
 

کد مطلب 1187849

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