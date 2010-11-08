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۱۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

یارانه نقدی استانهای خوزستان و هرمزگان امشب واریز می شود

یارانه نقدی استانهای خوزستان و هرمزگان امشب واریز می شود

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: یارانه نقدی سرپرستان خانوار استانهای خوزستان و هرمزگان تا ساعت 24 امشب واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز مرادی با اعلام این خبر افزود: مبلغ یارانه نقدی علی الحساب 81 هزار تومان به ازای هر نفر، تا ساعت 24 امشب در حساب سرپرستان خانوار استانهای خوزستان و هرمزگان واریز می شود.

وی با اعلام اینکه با پرداخت یارانه نقدی این چهار استان، تعداد استانهایی که یارانه نقدی به حساب آنها واریز شده به 26 استان می رسد اظهار داشت: واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار متقاضی در سراسر کشور مراحل پایانی خود را می گذراند و سرپرستان خانوار چهار استان باقی مانده نیز بر اساس برنامه تنظیمی مبلغ یارانه نقدی علی الحساب را در حسابهایشان مشاهده می کنند.

مرادی با بیان اینکه یارانه نقدی استانهای لرستان و مرکزی دیشب به حساب سرپرستان خانوار متقاضی واریز شد اضافه کرد: سرپرستان خانوار متقاضی در استانهای تهران، زنجان، سمنان و کرمانشاه در روزهای آینده و با اعلام رسمی سازمان هدفمند سازی یارانه ها از زمان واریز یارانه نقدی خود و خانواده شان مطلع می شوند.

کد مطلب 1187851

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