140 غرفه عرضه محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، علی شایان مهر عصر دوشنبه در آیین افتتاح اداره تعاون روستایی پلدشت با اشاره به اینکه این غرفه ها در قالب 19 مرکز عرضه محصولات کشاورزی راه اندازی می شوند، افزود: این مراکز با صرف 15 میلیارد ریال اعتبار دایر خواهد شد.

وی حمایت از تولید کنندگان کشاورزی و تنظیم بازار، حذف واسطه ها در بخش کشاورزی و حمایت از مصرف کنندگان را از اهداف راه اندازی این مراکز عنوان کرد.

خرید 270 هزار تن محصول زراعی و دامی از کشاورزان آذربایجان غربی

رئیس سازمان تعاون روستایی آذربایجان غربی با اشاره به افزایش 60 درصدی میزان خرید محصولات زراعی ودامی از کشاورزان استان، افزود: امسال 270 هزار تن محصول گندم، جو، سیب درختی، انگور، گوجه فرنگی و حبوبات از کشاورزان استان خریداری شده است.

شایان مهر خاطر نشان کرد: برای خرید این میزان محصولات کشاورزی 70 میلیارد ریال به کشاورزان استان پرداخت و 98 درصد مطالبات آنان تسویه شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: پیش بینی می شود تا پایان سال 300 هزار تن محصول از کشاورزان در استان خریداری شود که این میزان نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش دارد.