زائر ایرانی پول گمشده زائر مصری را بازگرداند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه ، این زائر ایرانی که برای محرم شدن به مسجد شجه آمده بود بسته ای را که حاوی مقداری دلار، ریال عربستان و واحد پول مصری بود به بعثه جمهوری اسلامی ایران تحویل داد.



مسئولان بعثه با یافتن یک عدد سیم کارت در بین وجوه یافت شده با فرزند وی در مصر تماس گرفته و از طریق او پدرش را از پیدا شدن پولش مطلع کردند.



صاحب وجوه غانم لقمانی محمد نام دارد و کارمند بازنشسته است عصر امروز دوشنبه با حضور در بعثه مقام معظم رهبری پولهای گمشده خود را تحویل گرفت.

