62 پرونده تخلفات ساختمانی کرج به واحدهای شهرسازی ارسال شد

حسی عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن تشریح عملکرد این حوزه در مهرماه گذشته افزود: بنابراین گزارش31 مورد اجرای حکم مبنی بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در سطح مناطق صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: علاوه بر این 115 مورد توقف عملیات ساختمانی و 150مورد جمع آوری ابزار و مصالح از ساخت و سازهای

بدون مجوز صورت گرفته است.

عطایی در مورد بازدیدهای میدانی از ساخت و سازها مطرح کرد: ناظرین عالی این مدیریت به صورت روزانه و مستمر از تمامی ساخت و سازهای سطح شهر به صورت مستمر و دقیق بازدید کرده و گزارش آنها را در همان روز جهت پیگیریهای بعدی ارائه و به منطقه اعلام می شود.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج اظهارداشت: در بخش بازدید فنی مبنی بر رفع خلاف، 33 مورد در خواست بازدید از املاکی که رفع تخلف نموده اند به این مدیریت ارسال شد که 24 مورد از آنها تأیید شده اند.

عطایی افزود: با توجه به این مهم در مهر ماه گذشته 262 هزار و 594 متر مربع بنا مورد بازدید قرار گرفت.

وی درآمد حاصله از اجرای آراء ماده صد مهرماه سالجاری را سه میلیارد و 837 میلیون و 864 هزار و 750 ریال ذکر کرد که توسط مالکین به حساب شهرداری در مناطق و ستاد مرکزی واریز شده است.