تیم گاز اردبیل در مسابقات کشتی تورینو ایتالیا قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، تیم کشتی فرنگی شرکت گاز استان اردبیل با حضور در این مسابقات جهانی توانست با کسب 64 امتیاز به در بخش تیمی به مقام نخست دست یابد.

در این مسابقات و پس از تیم گاز اردبیل تیمهای کشتی ترکیه و روسیه به ترتیب با کسب 57 و 40 امتیاز مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی این مسابقات نیز افشین بیابانگر کشتی گیر ملی پوش کشورمان که در تیم کشتی گاز اردبیل حضور داشت، توانست در وزن 64 کیلوگرم مقام سومی این دوره از مسابقات را کسب نماید.

سایر نفرات این تیم نیز در اوزان مختلف با قرار گرفتن در رتبه های چهارم و پنجم علیرغم عدم کسب مدالهای انفرادی، امتیازات لازم برای قهرمانی این تیم را کسب کردند.

گفتنی است علی اشکانی قهرمان مسابقات آسیایی و جهانی به عنوان مربی در ترکیب تیم کشتی فرنگی اعزامی به مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان تورینو ایتالیا حضور داشت.