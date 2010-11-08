مهریه های سنگین ازدواج جوانان را مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین همایش پیوند آسمانی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (ص) عصر دوشنبه در حسینیه شهید مطهری سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین برگزار شد.

در این مراسم سید محمد باقرعلم الهدی استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس دینی گفت: زندگی زمانی ارزشمند است که بتوانیم با بهره گیری از زندگی امام علی (ع) و زهرای مطهره مسیر درست را پیدا کنیم و تابع اهل بیت(ع) باشیم.

علم الهدی افزود: اگر انسانها بخواهند در این دنیا آسایش داشته باشند باید آرامش روحی داشته باشند و داشتن همسری مهربان می تواند در تامین آرامش روحی بسیار موثر باشد.

این کارشناس امور دینی تصریح کرد: زندگی یک مسیر دوطرفه است و خیلی از انسانها با درک اینکه با ازدواج به آرامش برسند تن به ازدواج داده اند اما بدلیل عدم شناخت لازم و انتخاب غلط نه تنها به آرامش مورد نظر نرسیده بلکه دچار مشکلات زیادی هم شده اند.

وی تاکید کرد: درک و تفاهم متقابل زن و شوهر یک اصل مهم در زندگی است که در ابتدای زندگی بدست می آید.

علم الهدی یادآور شد: تفاهم خواستگاه مربوط به روزها و ساعات آغازین پیوند مقدس ازدواج و زناشویی است و خیلی ازجوانان از همین زمان دچار مشکلات می شوند زیرا در روزهای نخست ازدواج وقتی مردی در کنار خانواده همسرش قرار می گیرد برای اینکه یه آنها احساس آرامش و اعتماد بدهد عمل کردن به یک سری تعهدات و خواسته ها را ضمانت می کند که بعدها بدلیل عدم توانایی در اجرا دچار مشکل می شود.

وی اظهارداشت: بسیاری از خانواده عقیده دارند که مهریه بالا برای دختر ضامن خوشبختی است و زمانی یک مرد ایده آل خواهد بود که با قبول مهریه یالا مراسم پر هزینه ای بگیرد در حالی که مهمترین اصل در تشکیل زندگی پاکدامنی جوان است و مهریه سنگین تضمین خوشبختی دختران نخواهد بود لذا باید این سنت حسنه توجه به تقوی در جامعه ترویج شود.

علم الهدی خاطرنشان کرد: معیار خوشبختی دخترمسلمان و افتخارش پیروی از حضرت زهرا(س) است که امیدواریم این الگو در میان دختران مسلمان جدی گرفته شود.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در شرایط کنونی بسیاری از جوانان ما قادر به ازدواج نیستند زیرا مهریه بالا و سنگین انتظارات را بالا برده و خانواده ها از عهده تامین آن برنمی آیند و ازدواج مانند یک کوه سنگین در مقابل جوانان قدعلم می کند و در نتیجه جوان در فضای خارج از خانواده به معصیت می افتد و با افزایش معصیت در جامعه، برکت هم از مردم رخت می بنند.

وی افزود: مهریه حرمتی است که مرد برای همسرش قائل می شود و این حرمت لازمه زندگی است اما مقدار آن مهم نیست بلکه محتوی و کیفیت آن تعیین کننده است.

کارشناس حوزه دینی خاطرنشان کرد: با الهام از آموزه های دینی و سهل گرفتن ازدواج باید زمینه تشکیل خانواده در بین جوانان را فراهم کنیم.