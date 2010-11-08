به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین انواری شامگاه دوشنبه در مراسم اهدای 350 جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌(ره) اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری 20 هزار نوعروس و به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی‌(ع) و حضرت زهرا(س) به پنج هزار نوعروس تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌(ره) به مبلغ 10 میلیون ریال کمک هزینه تهیه جهزیه داده شده است.



وی در ادامه در خصوص برکات سفر رهبری به شهر مقدس قم و تخصیص بیشترین سرمایه‌گذاری کمیته امداد امام خمینی به این استان بیان کرد: اولین تحول سفر رهبر انقلاب و برکات سفر ایشان به قم، احداث 280 مسکن برای محرومان است که امروز به مناسبت جشن نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در حال آماده سازی است و همچنین دو هزار و 100 جهیزیه نیز به مناسبت این سفر پرخیر و برکت در دست تهیه است تا به محرومان اهدا شود.



انواری در ادامه سخنان خود ادامه داد: فعالیت کمیته امداد خمینی (ره) در راستای ترویج ازدواج آسان در بین نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌(ره) است.



وی با اشاره به ویژگی‌های زنان موفق در زندگی اضافه کرد: زنان موفق کسانی هستند که اثر مثبت بر رفتار شوهرانشان داشته باشند و این امر نیازمند صبر و حوصله بانوان در زندگی زناشویی است.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی‌(ره) با اشاره به پستی و بلندی‌های زندگی و سختی راهی که در زندگی زناشویی وجود دارد، افزود: نوعروسان باید الگوی کوچکی از حضرت زهرا‌(س) در زندگیشان باشند و حضرت زهرا را به عنوان الگو برای خود در زندگی انتخاب کنند تا بتوانند سختی و دشواری‌های زندگی را تحمل کنند.



انواری با اشاره به تدبیر و مدیریت زنان در زندگی اظهار داشت: نوعروسان جوان باید شرایط سخت زندگی را که در پیش‌رو دارند تحمل کنند و با مدیریت و تدبیر در خانه بتوانند محیطی گرم و آرامی برای همسرانشان بوجود آورند.



وی با اشاره به نقش مهم زنان در زندگی و هنر آنها در ایجاد محیط امن و آرام برای شوهرانشان بیان کرد: به نوعروسان جوان توصیه می‌کنم در حالت عصبانیت اصلا تصمیم نگیرند و زمانی که ناراحت و عصبانی هستند سعی کنند در آن زمان عکس‌العمل و تصمیمی نداشته باشند و و هنر زنان این است که این فشارها و اضطراب‌ها را مهار کنند.



سرپرست کمیته امداد امام خمینی‌(ره) در پایان مراسم علاوه بر یک میلیون تومان کمک هزینه تهیه جهزیه از طرف کمیته امداد، مبلغ یک میلیون ریال به 350 نوعروس حاضر در جشن اهداء کرد.